Wiesbaden (ots) -Benötige ich für mein Fahrzeug eine Kaskoversicherung? Wenn ja, Teilkasko oder Vollkasko? Vieles hängt bei der Wahl der passenden Kfz-Versicherung vom Zustand und Wert des Autos ab. Diesen können Halterinnen und Halter ab sofort auf der Webseite der R+V Versicherung abfragen.Im Herbst stellen viele Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Kfz-Versicherung auf den Prüfstand, denn zum Jahreswechsel können sie den Tarif oder auch den Anbieter wechseln. "Die Wechselsaison ist eine gute Gelegenheit, um zu schauen, ob das eigene Fahrzeug noch richtig versichert ist", erklärt Kfz-Vorstand Jan-Dirk Dallmer von der R+V Versicherung. "Wir helfen dabei. Auf unserer Homepage können Fahrzeugbesitzer mit wenigen Klicks den individuellen Wert ihres Autos ermitteln und auf dieser Basis ihren Versicherungsschutz optimieren." Ist ein Gebrauchtwagen mehr wert als gedacht, lohnt gegebenenfalls der Wechsel in einen umfangreicheren Tarif. Oder das Ergebnis legt nahe, die Vollkaskoversicherung in eine Teilkasko zu wandeln und Kosten zu sparen. "Letztlich geht es darum, wie umfassend man sein Auto im Schadenfall absichern möchte", erklärt Dallmer.Ergebnis auf KnopfdruckDie Berechnung dauert nur wenige Augenblicke: Unter www.ruv.de/kfz-versicherung/fahrzeugbewertung können Kfz-Besitzerinnen und Besitzer entweder händisch Informationen zum Modell, Baujahr und Kilometerstand sowie dem Zustand des Wagens eingeben oder ein Foto der Zulassungsbescheinigung hochladen, aus dem das System die benötigten Daten eigenständig ausliest. Auf dieser Basis ermittelt das System eine Preisspanne für das Fahrzeug. Die Bewertung bietet die R+V kostenfrei an, realisiert wird sie in Zusammenarbeit mit dem Partner carsale24 und dem Plattformbetreiber onpier. Gemeinsam mit onpier hat die R+V bereits einen digitalen Kfz-Zulassungsservice für ihre Kundinnen und Kunden umgesetzt. "Wir wollen unsere Versicherten umfassend in allen Mobilitätsfragen begleiten und unsere Online-Services weiter ausbauen", betont Jan-Dirk Dallmer.