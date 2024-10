Oldenburg (ots) -In Zeiten wachsender Konkurrenz haben Stadtwerke es zunehmend schwer, sich gegen die großen Vergleichsportale wie Check24 und Verivox zu behaupten und ihre Kundenbasis zu halten sowie neue Verbraucher zu gewinnen. Immer mehr Kunden entscheiden sich aufgrund der bequemen Vergleichsmöglichkeiten und günstigeren Konditionen für einen Wechsel über die genannten Plattformen zu anderen Anbietern.Um in diesem hart umkämpften Markt bestehen zu können, müssen Stadtwerke sich auf ihre Stärken besinnen und diese klar hervorheben: regionale Verbundenheit, persönliche und individuelle Beratung sowie nachhaltige Energielösungen. Die folgenden 3 Methoden helfen Stadtwerken und Energieversorgern dabei, im Konkurrenzkampf zu bestehen.Ausgangslage: Deshalb haben es Stadtwerke zunehmend schwer, Kunden zu finden und zu haltenBei der Wahl eines Energieversorgers achten die meisten Kunden vor allem auf den Preis. Vergleichsportale machen es ihnen einfach, mit nur wenigen Klicks die günstigsten Angebote zu finden. Für Stadtwerke ist das oft ein Nachteil, da sie nicht mit den Niedrigpreisen großer überregionaler Anbieter mithalten können. Doch Stadtwerke haben ihren Kunden mehr zu bieten: eine persönliche, individuelle Betreuung und ein starkes Engagement für die Region. Sie investieren in lokale Infrastrukturprojekte und arbeiten eng mit Kommunen zusammen, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Diese wichtigen Leistungen bleiben auf Vergleichsportalen meist ungesehen und unberücksichtigt. Daher ist es für Stadtwerke entscheidend, ihre Vorzüge aktiv zu kommunizieren und ihren Kunden die Bedeutung dieses regionalen Engagements näherzubringen. Außerdem helfen die drei folgenden Methoden, wechselwillige Kunden von einer Vertragskündigung abzuhalten:Methode 1: Präventionskampagnen zur langfristigen Bindung von KundenEine effektive Methode zur Kundenbindung ist die Durchführung von Preventionkampagnen. Hierbei geht es darum, bestehende Kunden aktiv und vor allem rechtzeitig anzusprechen, um sie in für sie attraktivere Verträge zu überführen. Solche Kampagnen eignen sich beispielsweise für grundversorgte Kunden, die im Rahmen der Kampagne in langfristige Laufzeitverträge wechseln können. Diese gezielten Maßnahmen tragen dazu bei, die Kundenzufriedenheit zu steigern und Abwanderungen zu anderen Anbietern zu verhindern. Stadtwerke und Energieversorger können den Erfolg solcher Kampagnen maximieren, indem sie mit einem professionellen Outbound-Dienstleister zusammenarbeiten, der darauf spezialisiert ist, Vertragsverluste zu vermeiden und die Kundenbindung langfristig zu sichern.Methode 2: Etablierung effektiver Strategien zur KundenrückgewinnungEine weitere wichtige Maßnahme zur Stärkung der Kundenbasis ist der Aufbau einer effektiven Kundenrückgewinnungsstrategie. Diese Methode zielt darauf ab, verlorene Kunden systematisch zurückzugewinnen. Dafür wird eine klare und strukturierte Strategie entwickelt, die verschiedene Ansätze kombiniert, darunter telefonische Rückholaktionen sowie persönliche Door-to-Door-Aktionen. Durch gezielte Ansprache werden ehemalige Kunden dazu motiviert, zum Anbieter zurückzukehren. Dabei liegt der Fokus auf der Entwicklung einer robusten Rückgewinnungsinfrastruktur, die die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden berücksichtigt. Eine gut umgesetzte Rückgewinnungsstrategie erleichtert es Stadtwerken und Energieversorgern, verlorene Kunden erneut zu binden und ihre Loyalität langfristig zu sichern.Methode 3: Kooperationen mit VergleichsportalenTrotz aller Bemühungen lässt es sich nicht vermeiden, dass Kunden Vergleichsportale nutzen und sich über andere Anbieter und deren Preise informieren. Die dritte Methode setzt nun nicht mehr auf Abwehr der Vergleichsportale, sondern auf Kooperation. Eine neue Funktion, die derzeit von einigen Vergleichsportalen angeboten wird, ermöglicht es Energieversorgern, ihre Kunden im Wechselprozess "abzufangen". Diese sogenannte "Last Call"-Funktion stellt sicher, dass der Kunde, bevor er den Wechsel zu einem neuen Anbieter abschließt, noch einmal gefragt wird, ob er sich sicher ist, dass er den Anbieter wirklich wechseln möchte. In diesem Moment erhalten Stadtwerke oder Energieversorger die Möglichkeit, nochmals Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen und ihn von den Vorteilen eines Verbleibs zu überzeugen.Durch die gezielte Nutzung solcher Tools können Stadtwerke und Energieversorger Bestandskunden, die sich bereits im Wechselprozess befinden, im letzten Moment auf sich aufmerksam machen und eine Abwanderung verhindern. Diese Methode bietet eine effektive Möglichkeit, Kunden zu binden, bevor sie endgültig zu einem anderen Anbieter wechseln. Letztlich ist es für Stadtwerke und Energieversorger entscheidend, ihre Stärken aktiv zu kommunizieren und innovative Methoden zur Kundenbindung einzusetzen. Ob durch präventive Maßnahmen, gezielte Rückgewinnungsstrategien oder die Nutzung moderner Portalfunktionen - wer auf proaktive Kundenansprache setzt, erhöht die Chancen, langfristig erfolgreich am Markt zu bestehen.Über Aaron Brück und Philipp Boros:Aaron Brück und sein Geschäftspartner Philipp Boros sind die Geschäftsführer der Seals Group GmbH. Sie unterstützen Stadtwerke und Energieversorger dabei, ihre vertrieblichen Ziele durch Sales as a Service zu erreichen. Dank der umfassenden Expertise und jahrelanger Erfahrung erkennen sie schnell Optimierungspotenziale. Diese schöpfen sie mit ihrem Team aus und helfen Unternehmen in der Energiebranche auf diesem Weg, sich auf dem sich stark verändernden Markt zu behaupten. 