München (ots) -Auf dem EADV-Kongress präsentierte Kenvue in Zusammenarbeit mit Dermatologen neue Studienergebnisse, die den positiven Effekt von präventiver und schützender Pflege auf die Hautgesundheit belegen.Studien von Kenvue mit zwei der bekanntesten Marken, Aveeno® und Neutrogena®, belegen, dass der Schlüssel zu einer verbesserten Hautgesundheit in der proaktiven Anwendung liegt.Kenvue, Hersteller von bekannten Marken wie Aveeno®, Listerine® und Neutrogena®, unterstreicht sein Engagement für die Weiterentwicklung der täglichen Hautpflege. Auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) in Amsterdam vom 25. bis 28. September 2024 präsentierte das Unternehmen neue Studienergebnisse.Kenvue verbindet innovative Wissenschaft mit Partnerschaften und arbeitet dafür mit weltweit führenden Dermatolog:innen zusammen. Ziel ist es, hochwirksame Produkte für gesunde Haut zu entwickeln. Auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie präsentierte sich Kenvue in diesem Jahr zum ersten Mal und stellte spannende neue Daten von zwei bekannten Marken der Kenvue Familie vor: Aveeno® und Neutrogena®."Die enge Zusammenarbeit mit der medizinischen Fachwelt ist entscheidend für unseren Erfolg. Wir bringen innovative Wissenschaft und die Expertise von Dermatolog:innen zusammen, um eine sichere und effektive Pflege zu ermöglichen, die das Wohlbefinden der Menschen verbessert", erklärt Menas Kizoulis, Senior Director of Global Scientific Engagement and Activation bei Kenvue. "Wir sind stolz auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Unterstützung, die wir durch diese Partnerschaften für unsere Marken gewinnen. Mit über einem halben Dutzend Studien, die von Kenvue Wissenschaftler:innen durchgeführt wurden, stellen wir die Kraft der täglichen Pflege mit klinisch erprobten, präventiven und schützenden Produkten unter Beweis. Dazu gehören unter anderem Aveeno® und Retinol-Produkte unserer bekannten Marke Neutrogena®."Kenvue stellte sechs neue Datensätze vor, darunter Erkenntnisse über die Ursachen der Hautalterung auf molekularer Ebene. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass Retinol bei jüngeren Erwachsenen zur Erhaltung eines glatten Hautbildes beiträgt. Darüber hinaus wurden weitere klinische Daten präsentiert, darunter auch Daten, die demonstrieren, dass eine Pflege auf Basis kolloidalen Hafermehls bestehend aus Hautreinigung und Emulsion auch Ekzeme bei Babys lindern kann.Den Zeichen der Hautalterung vorbeugen: Die neuesten ErkenntnisseZum Thema frühzeitige Maßnahmen gegen Hautalterung präsentierte Kenvue die folgenden Abstracts:- Histological and Clinical Signs of Skin Pre-Aging Vary Across Fitzpatrick Skin Phototypes, durchgeführt von Thomas Shyr, et al (Poster ID: P2670)Bei der Untersuchung verschiedener Hauttypen zur Beurteilung früher Alterserscheinungen stellten die Forscher fest, dass Menschen mit den hellsten Teints (Fitzpatrick-Hautphototypen I und II) bereits Mitte 20 Anzeichen von Falten, feinen Linien, fahlem Teint und Elastizitätsverlust aufweisen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Anwendung geeigneter Hautpflegeprodukte.- Combination of Retinol and Carnosine Addresses Pre-aging Insights and Delivers Preventative and Aging Treatment Benefits via Antioxidant, Anti-Glycation and Cellular Activity, durchgeführt von Ramine Parsa, et al (Poster ID: 2690)Eine Studie mit 34 Frauen zeigte, dass die Hautzellen jüngerer Menschen zwar anfälliger für UVA-Strahlung, aber gleichzeitig auch empfänglicher für eine Behandlung mit Retinol sind. Dies unterstreicht die Bedeutung eines Hautschutzes bereits ab dem 20. Lebensjahr. Die Studie belegt außerdem, dass ein innovatives Retinolserum mit antioxidativen sowie antiglykierenden Effekten und einem beruhigenden Komplex signifikante Anti-Aging-Vorteile bietet - insbesondere für jüngere Anwender und Retinol-Beginner.- Assessing the Effects of a Novel Sunscreen Formulation of Specific Chemical UV-Filters vs a Pure Mineral UV-Filter Sunscreen on Patients With Sensitive Skin Syndrome: A Comparative, Randomized, Split-Face Clinical Study on Tolerability and the Effect on Skin Barrier Integrity, durchgeführt von Shirley Sampaio, et el (Poster ID: P2472)Diese Studie zeigte, dass junge Zellen anfälliger für UVA-Strahlung, aber auch empfänglicher für eine Retinolbehandlung sind, was die Notwendigkeit eines proaktiven Hautschutzes ab dem 20. Lebensjahr unterstreicht. Während Sonnenschutzmittel mit mineralischen UV-Filtern oft für Menschen mit empfindlicher Haut empfohlen werden, erwies sich eine neuartige Formulierung mit chemischen UV-Filtern mit hohem Molekulargewicht sowie erhöhten Schmelzpunkten und Lipophilie in einer 21-tägigen Split-Face-klinischen Untersuchung als gute Alternative.- Eine Lösung zur Straffung der alternden Halspartie: Über 16 Wochen zeigte eine Hautcreme mit Mikrodipeptiden, Bakuchiol und anderen aufhellenden und straffenden Inhaltsstoffen eine statistisch signifikante Verbesserung der Alterserscheinungen im Hals- und Dekolletébereich bei Frauen im Alter von 47 bis 65 Jahren. (Poster-ID: P2636)Weitere Erkenntnisse zu Hautschutz und -pflegeWährend des EADV-Kongresses stellte Kenvue außerdem drei Abstracts zu den folgenden hautbezogenen Themen vor:- Ein wirksames Ekzem-Pflegesystem für Kinder: Die Anwendung eines nicht austrocknenden, milden, haferhaltigen Duschgels und einer feuchtigkeitsspendenden Bodylotion mit 1 % kolloidalem Hafermehl zeigte bereits am ersten Tag eine statistisch signifikante Verringerung des Ekzemschweregrades bei Kindern im Alter von 3 Monaten bis 6 Jahren. (Poster-ID: P2806)- Regenschirme als Ergänzung zum UV-Schutz: Mithilfe elektronischer UV-Messgeräte fanden Forscher heraus, dass Regenschirme mit größerem Durchmesser aus synthetischem Gewebe einen besseren Schutz vor Sonnenstrahlen bieten als kleinere Schirme aus Papier, Baumwolle oder Spitze. Die Wirksamkeit hing jedoch von der Ausrichtung des Schirms und der Sonne ab. Sie kamen zu dem Schluss, dass Regenschirme als Ergänzung zu wirksameren Sonnenschutzmaßnahmen wie Kleidung und Sonnenschutzmitteln betrachtet werden sollten. (Poster-ID: P2933)Sämtliche Abstracts sind online unter https://eadv.org/congress verfügbar.Pressekontakt:MW OfficeLeopoldstraße 15080804 MünchenAndrea Fackelmann-GöserTel.: +49 (0)89-96086-369E-Mail: andrea.goeser@mwoffice.deChristina AlexyTel.: +49 (0)89-96086-381E-Mail: christina.alexy@mwoffice.deOriginal-Content von: Kenvue, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177212/5892269