Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Auf der EuroBLECH stellt HSG Laser, ein weltweit führender Anbieter von Maschinen für die Metallbearbeitung und Automatisierungslösungen, seine ehrgeizige europäische Wachstumsstrategie vor. Dieser Plan umfasst die Einführung innovativer Branchenlösungen und die Verpflichtung zu aktivem Engagement durch lokale Veranstaltungen. Passend zum Messethema "The Power of Productivity" stellt HSG drei fortschrittliche Schneidtechnologien vor, die die Produktivität steigern und das Wachstum seiner weltweiten Kunden vorantreiben sollen.In den vergangenen sechs Jahren hat HSG eine starke Präsenz auf dem deutschen Markt aufgebaut und durch engagierte Dienstleistungen vor Ort das Vertrauen der Kunden erworben. Die Düsseldorfer Zentrale ist ein wichtiger Knotenpunkt für Vertrieb, Kundendienst und Logistik. Sie verfügt über einen Ausstellungsraum und ein gut sortiertes Lager mit einer breiten Palette von Produkten und Ersatzteilen für eine schnelle Lieferung.Mit einem Bestand von über 25.000 installierten Maschinen in mehr als 100 Ländern hat sich HSG auf dem Weltmarkt einen guten Ruf erworben, indem es qualitativ hochwertige Geräte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet.GV: eine hochmoderne 2D-LaserschneidlösungNach seinem Debüt auf dem US-amerikanischen Markt findet das GV-Modell auf der deutschen Messe große Beachtung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 60-kW-Faserlaser kann dieses System Materialien bis zu einer Dicke von 10 cm mit einer bis zu 400 % schnelleren Geschwindigkeit schneiden als herkömmliche 12-kW-Maschinen. Das GV lässt sich nahtlos in bestehende Produktlinien integrieren und verfügt über einen optionalen Automatisierungsturm für die Materialhandhabung - die ideale Wahl für Hersteller, die ihre Produktivität bei niedrigen Kosten maximieren wollen.X: Optimierte Laserschneidmaschine für PlatzersparnisHSG zeigt auch das Modell X, das für eine maximale Verarbeitungseffizienz bei minimalem Platzbedarf entwickelt wurde. Mit einer maximalen Hubgeschwindigkeit von 120 m/min und einer Beschleunigung von 1,5 G bietet die Maschine eine hervorragende Leistung in einem kompakten Format, ideal für Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot. Sicherheit hat auch hier oberste Priorität, denn das Modell X verfügt über eine vollständig geschlossene Struktur, Glas mit optischer Dichte zur Abschirmung der Laserstrahlung und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bediener.TX: ultimative Lösung für das Schneiden von SchwerlastrohrenFür Branchen wie den Stahl- und Brückenbau bietet TX von HSG unübertroffene Möglichkeiten. Es verarbeitet schwere Rohre wie Rundrohre mit einem Durchmesser von bis zu 36 cm und einer Länge von bis zu 12 m mit Präzision, unterstützt durch das von HSG selbst entwickelte "3+1 Twin Chucks"-Spannsystem, das den Abfall minimiert und die Schnittgenauigkeit erhöht.Mit der Präsentation seiner innovativen Schneidtechnologien bekräftigt HSG sein Engagement für den europäischen Markt und unterstützt seine internationalen Kunden beim Erreichen ihrer Produktionsziele.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hsg-laser-starkt-europaische-prasenz-mit-fortschrittlichen-technologien-und-umfassendem-servicenetz-auf-der-euroblech-2024-302281271.htmlPressekontakt:Mira Rudolph,mira.r@hsglaser.comOriginal-Content von: HSG Laser Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177214/5892335