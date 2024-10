München (ots) -Wie steht es um das Medien- und Demokratievertrauen in Deutschland? Und welche gesellschaftliche Relevanz haben Medien in einer von Künstlicher Intelligenz (KI) beeinflussten Welt? Diese Fragen stehen im Fokus der aktuellen TENDENZ-Ausgabe, die die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) zu den Medientagen München 2024 veröffentlicht.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Desinformation, Hass und Hetze beeinflussen das gesellschaftliche Klima. Das hinterlässt Spuren und führt zu einer zunehmenden Medien- und Demokratieskepsis, wie das Wahljahr 2024 zeigt. Viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht mehr, welche Informationen noch glaubwürdig sind, zumal die Möglichkeiten zur Täuschung durch KI massiv erweitert und erleichtert werden können. Doch Demokratie braucht Medienvertrauen. Politik, Journalismus und auch die Medienaufsicht müssen dazu beitragen, sich dieses Vertrauen wieder zu verdienen."Wie das gelingen kann, dafür sind in der TENDENZ-Ausgabe 2.2024 einige Beispiele zu finden: von Initiativen gegen Desinformation und Hass bis zu Projekten, die jungen Menschen Nachrichtenkompetenz vermitteln. Ein Plädoyer für den häufig unterschätzten Lokaljournalismus zeigt, wie wichtig lokale Medien als Sprachrohr für die Menschen vor Ort sind.Journalistinnen und Journalisten sind vor diesem Hintergrund mehr denn je gefordert, sauber zu recherchieren, faktenorientiert zu berichten und damit ihre Sorgfaltspflicht einzuhalten. Wie kann diese verlässliche Information in Zeiten von Deep Fakes weiterhin noch gelingen? Indem manipulative Mechanismen entlarvt werden und Quellenprüfung an erster Stelle steht.TENDENZ (https://www.blm.de/de/wir-informieren/magazin_tendenz.cfm) erscheint zweimal im Jahr online und als Printmagazin.Jetzt die aktuelle Ausgabe (https://www.blm.de/de/wir-informieren/magazin_tendenz/tendenz-22024.cfm) lesen, u.a. mit einem Doppelinterview mit Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring und BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege zu Demokratie und Medien.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel.: 089 63808-318E-Mail: bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5892345