Traton SE gab starke vorläufige. Q3 24 Ergebnisse mit einem bereinigten EBIT von EUR 1,14 Mrd., 19% mehr als im Vorjahr bekannt. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 9,6 % bei einem Umsatz von 11,9 Mrd. EUR, 5 % mehr als im Vorjahr. Der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit war mit 1,3 Mrd. EUR ebenfalls beeindruckend und lag damit mehr als doppelt so hoch wie der Vorjahreswert und über dem Konsens von 0,8 Mrd. EUR. Diese Leistung war jedoch größtenteils auf Nachholeffekte nach einer Lieferunterbrechung aufgrund eines Fabrikbrandes im 2. Quartal 24 zurückzuführen. So war der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Q2 mit -374 Mio. EUR negativ, was das Ergebnis von Q3 24 relativiert. Trotz dieser positiven Ergebnisse stellen die anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere in Europa, weiterhin Risiken dar. Die Analysten von mwb research bleiben bei Traton vorsichtig, da sie über eine mögliche wirtschaftliche Abschwächung sowohl in Europa als auch in den USA besorgt sind, behalten aber ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE





© 2024 AlsterResearch