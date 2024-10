Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Mit der Rückkehr des Zinses erlebt derzeit auch die Tagesgeldanlage ein Comeback, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Fidecum Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5, C EUR DIS).Sicher, renditestark, einfach und kostenfrei sei sie, würden die Anbieter werben. Für kurzfristige Anlagen möge sie tatsächlich eine Alternative sein. Zum Vermögensaufbau tauge sie allerdings nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...