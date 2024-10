In den letzten Monaten gehörten die Aktien der TUI und der Deutschen Lufthansa nicht unbedingt zu den Werten, denen man unbändiges Aufwärtsmomentum attestieren konnte. Über weite Strecken des Jahres ergingen sich die beiden Aktien in ausgeprägten Konsolidierungs- und Korrekturphasen. Die letzten Handelstage bzw. -wochen zeigten allerdings, dass sowohl in der TUI-Aktie als auch in der Aktie der Deutschen Lufthansa "noch Leben steckt". Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...