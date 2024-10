EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht

PRESSEMITTEILUNG MERKUR PRIVATBANK setzt Wachstumskurs im dritten Quartal 2024 fort Aufgrund ihres diversifizierten Geschäftsmodells und einer stabilen Finanzierungsbasis erhöht die MERKUR PRIVATBANK erneut ihre Erträge. Um diesen positiven Trend für die Zukunft zu sichern, investiert die Bank weiterhin deutlich in die Gewinnung neuer Mitarbeiter. München, 22. Oktober 2024 - Die MERKUR PRIVATBANK KGaA bleibt auch im dritten Quartal 2024 ihrem Wachstumskurs treu. Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte Bank steigerte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im dritten Quartal auf 19,1 Mio. EUR (Vorjahr 18,3 Mio. EUR). Der im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1,8 Mio. EUR auf 71,2 Mio. EUR gesunkene Zinsüberschuss konnte durch einen stark gewachsenen Provisionsüberschuss kompensiert werden. Dieser stieg um 6,2 Mio. EUR auf 21,9 Mio. EUR. Das Teilbetriebsergebnis sank leicht auf 42,4 Mio. EUR (Vorjahr 43,3 Mio. EUR). Investitionen in qualifizierte Mitarbeiter und deren Weiterbildung, fortlaufende Digitalisierung der Prozesse und Modernisierung der Bankräume haben wie geplant zur Steigerung der allgemeinen Verwaltungsaufwendungen geführt. Die Personalkosten für ca. 490 Mitarbeiter lagen mit 31,8 Mio. EUR rund 3,3 Mio. EUR über dem Vorjahr. Kreditvolumen und Bilanzsumme zeigen sich auf hohem Niveau stabil - bei 3,7 Mrd. EUR resp. 3,8 Mrd. EUR. Der Periodengewinn reduzierte sich sehr geringfügig auf 7,1 Mio. EUR (Vorjahr 7,2 Mio. EUR). Die Assets under Management sind um 506,5 Mio. EUR auf 4,1 Mrd. EUR gewachsen. "Unser nachhaltiges Geschäftsmodell bewährt sich weiterhin und unterstützt den stetigen Wachstumskurs. Um diesen erfolgreichen Weg für die Zukunft zu sichern, planen wir auch weiterhin umfangreiche Investitionen. In Verbindung mit unserer unabhängigen Beratung, dem Fokus auf langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen sowie einer klaren unternehmerischen Ausrichtung sehe ich uns gut auf dem Markt positioniert", erklärt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. Die MERKUR PRIVATBANK setzt nun darauf, den eingeschlagenen Wachstumskurs im weiteren Jahresverlauf zu bestätigen. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von ca. 3,8 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de



