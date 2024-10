Stuttgart (ots) -Auf der Smart Country Convention (SCCON) 2024, der führenden Veranstaltung für die Digitalisierung im öffentlichen Sektor, zeigte Lenovo innovative Lösungen, die es Städten und Gemeinden ermöglichen, effizienter und nachhaltiger zu agieren - auch bei begrenzten Ressourcen. Im Fokus stehen Technologien wie Edge Computing und Künstliche Intelligenz (KI), die darauf abzielen, vorhandene Ressourcen optimal zu nutzen und gleichzeitig höchste Datenschutzanforderungen zu erfüllen.Ressourcenknappheit im öffentlichen Sektor überwindenViele Städte und Gemeinden stehen vor der Herausforderung, Projekte aufgrund fehlender finanzieller Mittel, Zeit oder qualifizierten Personals nicht umsetzen zu können. Lenovo bietet Technologien an, die diese Herausforderungen adressieren und es öffentlichen Verwaltungen ermöglichen, ihre vorhandenen Mittel effizienter einzusetzen. Im Rahmen der SCCON 2024 zeigt Lenovo, wie Edge Computing und KI in Kombination die digitale Transformation vorantreiben und gleichzeitig die Datenhoheit sicherstellen.Effiziente Datennutzung und lokale Datenverarbeitung durch Edge ComputingEdge Computing ermöglicht es, Daten direkt an der Quelle zu verarbeiten, was insbesondere für den öffentlichen Sektor erhebliche Vorteile bietet. Beispielsweise können kommunale Fahrzeuge, die mit Kameras ausgerüstet und mit Edge-Servern verbunden sind, zur automatisierten Überwachung von Straßenzuständen, Leitplanken und Straßenrändern eingesetzt werden. Diese Fahrzeuge sind in der Lage, während der Fahrt kontinuierlich Bilder und Daten in Echtzeit zu erfassen und auszuwerten. Dank der Kombination aus Kamera- und Sensortechnologie sowie KI-gestützter Bildverarbeitung können Schäden an Straßen, wie Risse, Schlaglöcher oder beschädigte Leitplanken, automatisch erkannt und dokumentiert werden. Auch der Zustand von Grünflächen oder Straßenrändern lässt sich überprüfen, um festzustellen, ob Mäharbeiten erforderlich sind. Dabei wertet die Technologie bis zu 20 Bilder pro Sekunde aus und erreicht eine Erkennungsrate von über 95 Prozent. Diese automatisierten Lösungen unterstützen Städte dabei, den Zustand ihrer Infrastruktur und Umwelt effizient zu überwachen und Wartungsarbeiten gezielt zu planen, was zu Zeit- und Kosteneinsparungen führt.Sprachunterstützung durch Künstliche IntelligenzEine effektive Möglichkeit, die Effizienz in der öffentlichen Verwaltung zu steigern, ist der Einsatz von KI-gestützten Sprachlösungen. Diese Technologien ermöglichen es, sprachliche Barrieren zu überwinden, indem sie Dokumente und Inhalte in bis zu 200 Sprachen übersetzen. Das erleichtert den Zugang zu Informationen für Mitarbeiter und Bürger, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, und fördert die Inklusion.Dank der Kombination aus menschlicher Expertise und künstlicher Intelligenz werden Übersetzungen nicht nur automatisiert erstellt, sondern durch Fachleute optimiert, um hohe Präzision zu gewährleisten. Zudem lassen sich die Systeme individuell für spezifische Fachbereiche trainieren. Diese Echtzeitlösungen garantieren schnelle, sichere und lokal verarbeitete Übersetzungen, die den Datenschutz wahren.Leistungsstarke Workstations für lokale KI-AnwendungenLenovo bietet außerdem leistungsstarke Workstations an, die speziell für anspruchsvolle KI-Anwendungen entwickelt wurden und lokal betrieben werden können. Diese Workstations ermöglichen es Städten und Gemeinden, lokale KI-Modelle (LLMs) zu betreiben, um Aufgaben wie Sprachverarbeitung, Datenanalysen oder Automatisierungsaufgaben vor Ort durchzuführen. Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass alle Daten lokal verarbeitet werden, ohne dass sie in die Cloud übertragen werden müssen. Dies gewährleistet nicht nur die Datensicherheit und Datenhoheit, sondern ermöglicht auch den Einsatz leistungsfähiger KI-Lösungen ohne externe Abhängigkeiten von Cloud-Diensten. Diese Workstations können in verschiedensten Bereichen der Verwaltung zum Einsatz kommen und bieten eine flexible, anpassbare Lösung für die Anforderungen der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor.Pressekontakt:Lenovo Deutschland GmbH, Georg Albrecht, galbrecht@lenovo.comOriginal-Content von: Lenovo (Deutschland GmbH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57676/5892377