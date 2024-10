Die Mercedes-Benz Group hat in Kuppenheim eine wegweisende Recycling-Anlage für Autobatterien eröffnet. Diese weltweit einzigartige Einrichtung soll den Wertstoffkreislauf für Batterien schließen und markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die Eröffnungszeremonie wurde von hochrangigen Politikern begleitet, was die Wichtigkeit des Projekts unterstreicht. Trotz dieses Meilensteins zeigte sich die Mercedes-Benz Aktie am Handelstag kaum bewegt und notierte bei 57,00 EUR.

Marktposition und Zukunftsaussichten

Im europäischen Automarkt behauptet Mercedes-Benz seine Position mit einem Marktanteil von über 6 Prozent, trotz eines allgemeinen Rückgangs der Neuzulassungen in der EU. Analysten sehen Potenzial für die Aktie und setzen das mittlere Kursziel bei 74,60 EUR. Mit Blick auf die Zukunft erwarten Experten eine Steigerung der Dividende auf 5,60 EUR pro Aktie im laufenden Jahr, was das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens widerspiegelt.

