Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec verzeichnet derzeit eine turbulente Phase an der Börse. Nachdem das Papier Ende September einen kurzen Aufschwung erlebte, befindet es sich nun wieder in einem Abwärtstrend. Am Dienstag notierte die Aktie bei 63,20 Euro, was einem Niveau von Mitte 2018 entspricht. Trotz eines leichten Anstiegs von 0,6 Prozent im XETRA-Handel auf 63,25 Euro bleibt die Gesamtsituation angespannt. Das 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro, welches am 14. März erreicht wurde, liegt in weiter Ferne.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,912 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 70,50 Euro angesetzt, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 1,87 Euro je Aktie. Trotz der aktuellen Schwächephase könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie für langfristig orientierte Anleger interessant sein, insbesondere angesichts der zyklischen Natur des Medizintechnikgeschäfts und der möglichen Erholung bei verbesserter Konjunktursituation.

