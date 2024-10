Bitcoin-Kurs am Wendepunkt? Experte mit neuem Szenario

Nach dem gestrigen Absturz von Bitcoin unter die 67.000-US-Dollar-Marke werden am Markt vermehrt skeptische Stimmen laut. Auch am heutigen Dienstag, dem 22.10.2024, kann sich Bitcoin nicht von diesem Rückschritt erholen und notiert weiterhin bei 66.824 US-Dollar. Dennoch zeigt der bekannte und weit verbreitete Bitcoin-Experte Crypto Rover in seinem aktuellen Video eine klare Haltung zum zukünftigen Verlauf des Bitcoin-Kurses. Seiner Anhängerschaft von mehr als 800.000 Followern gibt er dabei eine deutliche Richtung für die weitere Entwicklung vor, denn er sieht gewichtige Marktindikatoren, die auf eine baldige Rallye des Bitcoin-Kurses hindeuten.

Bitcoin Chart, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

Rückblick auf den jüngsten Kursverlauf

Nachdem der von ihm bereits vorhergesagte Rückgang des Bitcoin-Kurses eingetreten ist, bestätigen sich für den Experten die Muster im Bitcoin-Chart. Gestern erklärte er, dass es sowohl eine große CME Gap als auch eine bärische Divergenz zwischen dem Bitcoin-Kurs und dem RSI gegeben habe. Wie von ihm vorausgesagt, fiel der Preis und erreichte mit dem Unterschreiten der 67.000-US-Dollar-Marke ein tiefes Preisniveau, was viele am Markt verunsicherte. Dennoch sieht er dies als normale Marktschwankung bzw. als Bärenfalle, die kurz vor einem entscheidenden Wendepunkt am Markt mit einer entsprechend starken Aufwärtsbewegung stehen könnte.

Bei der Betrachtung der technischen Faktoren rund um Bitcoin sieht er die Entstehung einer versteckten bullischen Divergenz, bei der der Kurs höhere Tiefs bildet, während der RSI tiefere Stände aufweist. Aufgrund seiner Expertise geht er davon aus, dass der Kurs wieder an Stärke gewinnen und in eine erneute Aufwärtsbewegung umschwenken wird. Außerdem konnte er eine langfristige Trendlinie identifizieren, die bereits 217 Tage gültig ist und aktuell vom Kurs getestet wird. Seiner Ansicht nach sollte diese weiterhin als Unterstützung bestehen bleiben, sodass sich ein klarer Aufwärtstrend im Chart abzeichnet.

ETF-Zuflüsse und institutionelle Nachfrage

Ein enorm wichtiger Faktor, nicht nur für Crypto Rover, sind die weiterhin andauernden Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs. Mit einem Allzeithoch von 21,3 Milliarden US-Dollar verzeichnen diese ein beträchtliches Volumen, wobei in den letzten Tagen durchgängig Zuflüsse zu beobachten waren. Allein am gestrigen 21.10. flossen über 294 Millionen US-Dollar über die Bitcoin-Spot-ETFs in die Kryptowährung, obwohl der Kurs rückläufig war.

JUST IN: BlackRock's Bitcoin ETF is now the 3rd biggest ETF for 2024 inflows and the fastest growing ETF ever! pic.twitter.com/QiF90Pt7jq - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 21, 2024

Dies zeigt, dass institutionelle Investoren verstärkt auf OTC-Bestände zurückgreifen, also Coins, die bereits von Kryptobörsen erworben wurden. Diese Käufe haben keine direkten Auswirkungen auf den Preis, doch die Bestände auf den Börsen werden immer geringer. Besonders bemerkenswert ist das Engagement großer Investoren wie BlackRock, das das langfristige Interesse von Finanzinstituten widerspiegelt, die auf zukünftige Gewinne fokussiert sind.

Makroökonomische Entwicklungen und Zyklen

Auch wenn es bereits mehrfach erwähnt wurde, bleiben die makroökonomischen Entwicklungen, insbesondere die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen, ein entscheidender Faktor. Crypto Rovers Analyse zeigt, dass dieses Ereignis historisch gesehen stets zu einem klaren Anstieg des Bitcoin-Kurses geführt hat. Bei den letzten drei Wahlen verzeichnete Bitcoin 300 bis 400 Tage nach der Amtseinführung des neuen Präsidenten deutliche Kursanstiege. Mit den bevorstehenden Wahlen in nur noch 14 Tagen könnte dieses Ereignis den Bitcoin-Kurs weiter beflügeln.

Only 15 days left before the U.S. Elections.



Bullish for Bitcoin pic.twitter.com/4Fp7fvXk5f - Crypto Rover (@rovercrc) October 21, 2024

Auch die langfristigen Trends nach dem Bitcoin-Halving bleiben für ihn relevant. Trotz des aktuell niedrigen öffentlichen Interesses an der Kryptowährung sieht er enormes Potenzial, das bei entsprechender medialer Aufmerksamkeit zu einem starken Kursausbruch führen könnte.

US-Wahlen beeinflussen den Kryptomarkt

PATRIOTS NEEDED



Ready to pick sides in the showdown of the century-MAGATRON vs. Kamacop 9000?



Here's your mission:



Follow @Freedum_Fighter, like & comment our pinned tweet.

Post a tweet which side you choose Magatron or Kamacop, tag friends that you think will… pic.twitter.com/zJ5z7w837J - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 17, 2024

