Die Bechtle AG verzeichnete im dritten Quartal 24 einen leichten Umsatzanstieg um 2% auf EUR 1.510 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sank jedoch aufgrund der schwachen Nachfrage insbesondere im deutschen und französischen Mittelstand deutlich um 16,9%. Die EBT-Marge sank auf 5,2% (Vorjahresquartal: 6,3%), da das Unternehmen mit höheren Kosten und wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert war, wovon Deutschland, sein größter Markt, besonders betroffen war (der Umsatz in Q2 lag bereits bei -5% yoy). Trotz der Bemühungen um Kostensenkungen rechnet das Management nicht damit, seine Prognose für das GJ24 zu erreichen und hat keine aktualisierte Prognose vorgelegt. Obwohl die kurzfristigen Herausforderungen weiter bestehen, bleiben die langfristigen Wachstumsaussichten von Bechtle in den Bereichen Digitalisierung und IT-Sicherheit stark, was zu einer Aufrechterhaltung des BUY-Ratings führt, allerdings mit einem reduzierten Kursziel von EUR 49,00 (alt EUR 55,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bechtle%20AG





