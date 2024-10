HANGZHOU (IT-Times) - JP Morgan hat Aktien des chinesischen Internetkonzerns Alibaba Group Holding verkauft, obwohl das Unternehmen die Papiere zum Kauf empfiehlt. J.P. Morgan Chase & Co. reduziert seine Beteiligung an der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) um 51,543 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...