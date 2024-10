Weiden (www.fondscheck.de) - Die Märkte sind aktuell sehr vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt, so die Experten von Robert Beer Investment.Die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten würden fast täglich neue Schlagzeilen liefern. Dabei bringe vor allem der Nahe Osten den Ölpreis immer wieder in beide Richtungen in Bewegung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...