Berlin (ots) -Hörspiele sind seit über 100 Jahren fester Bestandteil der Unterhaltungskultur - und sie sind beliebter denn je. Mit Klassikern wie Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, die seit Jahrzehnten Millionen von Kindern begeistern, und einer stetig wachsenden Fangemeinde unter Erwachsenen, erlebt das Hörspiel eine Renaissance.Die Magie des Zuhörens bleibt ungebrochenWas macht Hörspiele auch heute noch so faszinierend? In einer Welt voller visueller Reize bieten Hörspiele eine einzigartige Möglichkeit, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Sie schaffen Welten im Kopf, laden zum Träumen ein und fordern Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf, eigene Bilder zu entwickeln. Charaktere wie die kleine Hexe Bibi oder der sprechende Elefant Benjamin begleiten ihre Fans seit Jahrzehnten und bieten Abenteuer, die nicht nur unterhalten, sondern auch Werte wie Freundschaft, Mut und Zusammenhalt vermitteln.Das Hörspiel wird 100 - ein Blick in die Geschichte - und die ZukunftBereits in den 1920er Jahren wurden die ersten Hörspiele über den Äther gesendet. In Deutschland war es im Oktober 1924, als das bekannte Hörspiel "Zauberei auf dem Sender" von Hans Flesch ausgestrahlt wurde. Seitdem hat sich das Medium ständig weiterentwickelt - von Radioübertragungen über Kassetten bis hin zu den heutigen Streaming-Plattformen. Heute sind Hörspiele auf allen digitalen Kanälen präsent und für jede Altersgruppe verfügbar. Doch trotz dieser Modernisierung bleibt der Grundgedanke derselbe: packende Geschichten, die nur durch Worte, Geräusche und Musik erzählt werden.Auch in Zahlen zeigt sich der anhaltende Erfolg:- Rund 200 Millionen verkaufte Hörspiel-Kassetten und CDs von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen in den letzten Jahren.- Jährlich hören mehr als 50 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig Hörspiele.- Streaming-Plattformen wie Spotify und Audible verzeichnen Hunderttausende Zugriffe auf klassische und neue Hörspielproduktionen.