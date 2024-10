Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen, verzeichnet einen leichten Kursrückgang. Am 22. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 20,13 EUR, was einem Tagesverlust von 0,10% entspricht. Trotz des jüngsten Rückgangs weist die Aktie eine positive Jahresperformance von 15,27% auf. Der Brennstoffzellenspezialist aus Brunnthal konnte seine Marktposition im Bereich der erneuerbaren Energien weiter ausbauen und verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen beachtlichen Jahresüberschuss von 21,1 Millionen Euro.

Innovative Technologien treiben Wachstum

SFC Energy setzt weiterhin auf Innovationen im Bereich der Direktmethanol-Brennstoffzellen (DMFC) und erschließt neue Anwendungsfelder in der Industrie und Verteidigung. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung spiegeln sich in einem attraktiven Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,81 wider, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Anleger beobachten [...]

