Magdeburg (ots) -Mit der Eröffnung eines zweiten Standorts mit einem eigens gestalteten Trauerraum bietet die Bestattungs-Agentur Magdeburg, ein Bestattungsinstitut aus Magdeburg, nun noch mehr Möglichkeiten, um den Bedürfnissen von Trauernden gerecht zu werden.In einer Zeit, die von Schmerz und Unsicherheit geprägt ist, ist es für viele Angehörige besonders wichtig, sich auf verlässliche und kompetente Unterstützung verlassen zu können. Bestatterin Mandy Köppe und ihr Team haben sich in der Region Magdeburg bereits durch ihre Erfahrung und einfühlsame Begleitung einen Namen gemacht. Die ausschließlich positiven Bewertungen auf Google oder Trustpilot belegen, dass die Bedürfnisse der Hinterbliebenen im Trauerfall immer im Mittelpunkt stehen.Bestatter Magdeburg: Transparenz und Fürsorge in schwierigen Zeiten"Eine Bestattung ist nicht nur ein organisatorischer Vorgang, sie ist auch eine letzte Würdigung des Verstorbenen", sagt Inhaberin Mandy Köppe, die seit vielen Jahren als Bestatterin in Magdeburg tätig ist. Ihr Anliegen ist es, den Angehörigen in diesen schweren Stunden Entlastung und Hilfe zu bieten. Das beginnt bereits bei der transparenten Kostenübersicht, die auf der Webseite des Bestattungsinstituts jederzeit einsehbar ist. Auch viele weitere Informationen zum Thema Bestatter Magdeburg (https://www.bestattungs-agentur.de/) sind dort abrufbar.Mit Komplettangeboten nimmt das Magdeburger Bestattungsinstitut den Hinterbliebenen einen Großteil der notwendigen Schritte im Trauerfall ab. Dabei haben sie die Wahl, ob sie eine Beisetzung mit oder ohne Trauerfeier wünschen, und können zwischen allen Friedhöfen in Magdeburg und Umgebung, wie dem Westfriedhof, Südfriedhof oder Neustädter Friedhof, entscheiden. Auch die Friedhöfe in den Stadtteilen Sudenburg, Olvenstedt, Buckau sowie der Ostfriedhof in Cracau gehören zu den möglichen Orten der Beisetzung. "Vor allem die Zahl der Urnenbestattungen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, im Vergleich zu Erdbestattungen im Sarg."Mit dem neuen Trauerraum bietet die Bestattungs-Agentur Magdeburg eine zusätzliche Möglichkeit für einen persönlichen und würdevollen Abschied. "Dieser Raum ist bewusst so gestaltet, dass er den Hinterbliebenen einen geschützten Ort der Einkehr und des Abschieds ermöglicht", erklärt Mandy Köppe. In einer Atmosphäre der Ruhe können die Angehörigen dort in intimer Umgebung Abschied nehmen.Die Bestattungs-Agentur Magdeburg zeigt, dass auch ein traditionelles Handwerk wie das des Bestatters mit den Anforderungen der modernen Zeit Schritt halten kann. Das Bestattungsunternehmen verbindet moderne, digitale Wege der Information mit einer persönlichen Note. Auf der Website können sich Interessierte umfassend über die verschiedenen Bestattungsarten informieren und individuelle Angebote einholen. Ein besonderer Service ist die Bestattungsvorsorge, die es den Menschen ermöglicht, bereits zu Lebzeiten alles Nötige zu regeln und so den Angehörigen spätere Entscheidungen zu erleichtern."Wir sind rund um die Uhr für die Angehörigen da", betont Mandy Köppe. Trotz der digitalen Möglichkeiten liegt ihr der direkte, zwischenmenschliche Kontakt besonders am Herzen. "Ob bei den Hinterbliebenen zu Hause, in unseren Filialen oder an einem Ort ihrer Wahl, wir sind da, wo wir gebraucht werden."Ein verlässlicher Partner für Magdeburg und UmgebungMit zwei Filialen und einem Trauerraum ist die Bestattungs-Agentur Magdeburg (https://www.bestattungs-agentur.de/) verlässlicher Begleiter in schweren Zeiten. Als ortsansässiges Unternehmen steht das Bestattungshaus den Menschen in Magdeburg und Umgebung zur Seite, egal ob in der Altstadt, Sudenburg, Stadtfeld, Neustadt, Cracau oder in den angrenzenden Stadtteilen.