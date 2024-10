Chart des Tages | USDJPY Forexpaar (22.10.2024)

Das Währungspaar USD/JPY stieg am Montag sprunghaft an, durchbrach die kritische Marke von 150,00 und erreichte neue Höchststände, was sofort Spekulationen über eine mögliche Intervention Japans auslöste. Das Währungspaar erreichte 150,78, was einem Anstieg von über 150 Pips gegenüber den Tiefstständen des asiatischen Handels entspricht, da mehrere Faktoren zusammenwirkten, um den Yen gegenüber dem Dollar zu schwächen.

Diese bedeutende Bewegung erfolgt vor dem Hintergrund einer erhöhten politischen Unsicherheit in Japan, wo jüngste Umfragen auf die Möglichkeit einer Minderheitsregierung nach den bevorstehenden Wahlen am 27. Oktober hindeuten. Die politische Instabilität übt zusätzlichen Druck auf den Yen aus, da die Märkte mit den möglichen Auswirkungen auf den geldpolitischen Kurs der Bank of Japan zu kämpfen haben.

US-Treasury-Zinsstrukturkurve. Quelle: Bloomberg

Der Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen ist weiterhin ein wichtiger Faktor, wobei die 10-jährige Benchmark über 4,11 - kletterte. Diese Renditedifferenz ist nach wie vor ein entscheidender Faktor für die Stärke des Dollars gegenüber dem Yen, insbesondere da die Märkte nun für das kommende Jahr etwa zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte einpreisen, was konservativer ist als zuvor erwartet.

Die Aufmerksamkeit des Marktes hat sich auf mögliche Interventionen der japanischen Behörden verstärkt. In Mizuhos wöchentlichem Ausblick wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass "die verbale Interventionsgefahr steigt, wenn USD/JPY über 150 steigt, was auf eine erhöhte Wachsamkeit der Marktteilnehmer hinsichtlich möglicher Maßnahmen des Finanzministeriums oder der Bank of Japan hindeutet"...

