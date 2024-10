© Foto: Sven Hoppe/dpa



Nutzfahrzeughersteller Traton überzeugt Anleger mit seinen vorläufigen Quartalszahlen. Die Aktie setzt sich am Dienstag an die MDAX-Spitze.Die Aktie des LKW- und Busherstellers Traton schaltet nach dem Vorabbericht für das dritte Quartal 2024 einen Gang hoch. Die Aktie gewinnt am Dienstag mehr als 3 Prozent hinzu und baut ihre starke Performance in diesem Jahr damit weiter aus. Seit Anfang Januar haben die Papiere rund 50 Prozent zugewonnen. Das Unternehmen konnte mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 1,14 Milliarden Euro die Markterwartungen um 11 Prozent übertreffen (Konsens: 1,026 Milliarden Euro). Besonders die Performance der Marken Scania und International stach hervor. Die Zahlen …