Der Mischkonzern 3M verzeichnet im dritten Quartal 2023 einen bemerkenswerten Aufschwung und erhöht seine Jahresprognose. Nach einem Verlust im Vorjahresquartal konnte das Unternehmen nun einen Gewinn von 1,37 Milliarden Dollar erwirtschaften. Dieser Umschwung ist besonders beachtlich, da im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von knapp 2,1 Milliarden Dollar zu Buche stand. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft stieg von 1,68 auf 1,98 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich.

Positive Aussichten treiben Aktienkurs

Die optimistische Stimmung spiegelt sich auch in der angehobenen Prognose wider. 3M erwartet nun ein bereinigtes Ergebnis von 7,20 bis 7,30 US-Dollar je Aktie für das Gesamtjahr, was eine Anhebung des unteren Endes der Spanne um 20 Cent bedeutet. Zudem rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese positiven Aussichten sorgten für einen Kurssprung der 3M-Aktie, die im vorbörslichen Handel in den USA um mehr als vier Prozent zulegte.

