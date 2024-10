Die Deutsche Bank verzeichnete im dritten Quartal einen bemerkenswerten Gewinnzuwachs und kehrte damit in die Gewinnzone zurück. Der Vorsteuergewinn stieg auf 2,26 Milliarden Euro, was einem Anstieg von über 30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Erfolg ist größtenteils auf das florierende Investmentbanking zurückzuführen, das mit einem Ertragszuwachs von 11% auf 2,52 Milliarden Euro glänzte. Zusätzlich profitierte das Geldhaus von der Auflösung einer Rückstellung aus dem Postbank-Vergleich in Höhe von 430 Millionen Euro.

Positive Marktreaktion und Ausblick

Die Aktie der Deutschen Bank reagierte positiv auf diese Nachrichten und zeigte sich im vorbörslichen Handel leicht im Plus. Anleger zeigten sich erfreut über die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe, für die das Finanzinstitut bereits eine Genehmigung beantragt hat. Trotz der erhöhten Prognose für die Risikovorsorge im Jahr 2024 bleibt die Stimmung optimistisch. Die Bank setzt ihren Aufwärtstrend fort und festigt ihre Position im hart umkämpften Bankenmarkt.

