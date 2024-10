Ab jetzt können Teams Workflows erstellen, in denen anpassbare KI-Assistenten bestimmte Aufgaben ausführen und Maßnahmen für Aufgaben in jeder Arbeitsphase ergreifen von der Erfassung von Arbeitsvorgängen über die Planung bis hin zur Ausführung und Berichterstattung

Asana, Inc. (NYSE: ASAN) (LTSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, hat heute Asana AI Studio vorgestellt, ein Tool, für das keine Programmierkenntnisse erforderlich sind und mit dem jedes Team jeden beliebigen Workflow entwerfen, KI-Assistenten einbetten und den Workflow direkt dort bereitstellen kann, wo Teams ihre Arbeit in Asana erledigen.

Im Gegensatz zu anderen KI-Tools, die Informationen zusammenfassen und Inhalte generieren, arbeiten die KI-Assistenten von Asana direkt mit dem Team zusammen, wie ein Teammitglied. Sie übernehmen unnötige Arbeitsvorgänge, die Projektkoordination und koordinieren die Arbeit in kritischen Workflows von der Erfassung von Arbeitsvorgängen über die Planung bis hin zur Ausführung und Berichterstattung. Diese innovativen KI-gestützten Workflows oder auch Smart Workflows basieren auf dem Work Graph® von Asana, der den kritischen Kontext und die historischen Beziehungen zwischen allen Arbeitsvorgängen innerhalb eines Unternehmens erfasst. Durch den Work Graph® wird deutlich, wer was bis wann wie und warum erledigt.

Dustin Moskovitz, Mitbegründer und CEO von Asana, kommentiert die Einführung wie folgt: "Wir freuen uns, ein Tool einzuführen, für das keine Programmierkenntnisse erforderlich sind und mit dem Kunden Arbeitsabläufe gestalten können, indem sie der KI Anweisungen in einfacher Sprache geben. Dieses Maß an Leichtigkeit und Zugänglichkeit bei der Erstellung von KI-Assistenten ist ein großer Schritt nach vorne für jedes Unternehmen, das die Qualität seiner Arbeit verbessern und gleichzeitig Teams in die Lage versetzen möchte, schneller voranzukommen."

Trotz einem Übermaß an verfügbaren Technologien haben Unternehmen weiterhin Probleme mit effektivem Projektmanagement und funktionsübergreifender Zusammenarbeit. Der Bericht State of Work Innovation 2024 von Asana zeigt, dass Mitarbeitende derzeit 53 ihrer Zeit mit wenig sinnvollen Aufgaben verbringen und nur 21 von ihnen glauben, dass Teams in ihrem Unternehmen effektiv zusammenarbeiten.

Moskovitz sagt weiter: "Unternehmen nutzen eine Vielzahl von Tools und sehnen sich nach Klarheit darüber, wie die Arbeit mit den Geschäftszielen zusammenhängt. Sie möchten den Mitarbeitenden mehr Zeit für die wichtigsten Aufgaben einräumen und hier kommt Asana ins Spiel. Unsere Plattform koordiniert die teamübergreifende Arbeit, rationalisiert Prozesse und schafft Transparenz in großem Maßstab. Und jetzt, mit AI Studio, heben wir diese Funktionalität auf ein neues Niveau, indem wir menschliche Kreativität und KI-Effizienz nahtlos miteinander verbinden. Kunden können Workflows bereitstellen, bei denen KI nicht nur hilft, sondern aktiv als Teammitglied arbeitet, damit sich Unternehmen auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist Innovation vorantreiben und ihre ambitioniertesten Ziele erreichen."

Im Beta-Programm von Asana verwenden Teams aus den Bereichen Marketing, Betrieb, IT, HR und F&E AI Studio, um Smart Workflows zu erstellen, die viele Anwendungsfälle abdecken. Zum Beispiel:

Marketing-Experten beschleunigen die redaktionelle Produktion, Kampagnenplanung, kreative Produktion und Produkteinführungen, indem sie KI verwenden, um in jeder Arbeitsphase Ratschläge zu erhalten und Maßnahmen zu ergreifen: Arbeitserfassung: Projektanfragen priorisieren; Arbeitsanfragen umformulieren und neu strukturieren, damit Informationen für den Fokusbereich eines Teams relevant sind Arbeitsplanung : Recherchen durchführen, um die Projektarbeit zu unterstützen; Briefings erstellen, um funktionsübergreifende Teams auf Ergebnisse und Zeitpläne abzustimmen Arbeitsausführung : Inhalte wie Blogbeiträge oder E-Mails erstellen; Überprüfungen und Genehmigungen erleichtern; Inhalte übersetzen; sicherstellen, dass die Projektressourcen den Markenrichtlinien entsprechen Berichterstattung : Arbeit so kategorisieren und kennzeichnen, dass die Berichterstattung immer auf dem neuesten Stand ist und einheitliche und genaue Informationen für eine Entscheidungsfindung in Echtzeit enthält

beschleunigen die redaktionelle Produktion, Kampagnenplanung, kreative Produktion und Produkteinführungen, indem sie KI verwenden, um in jeder Arbeitsphase Ratschläge zu erhalten und Maßnahmen zu ergreifen: Operations und IT-Teams verbessern die Vorbereitung und Koordinierung der strategischen Planung und des Ressourcenmanagements, indem sie KI verwenden, um in jeder Arbeitsphase Ratschläge zu erhalten und Maßnahmen zu ergreifen: Arbeitserfassung : Informationen über den Arbeitsumfang sammeln und überprüfen, um Vorgänge entsprechend der Anforderungen der IT-Abteilung zu sortieren; Projekte gemäß den strategischen Zielen priorisieren Planung : Zeit und Ressourcen für den Projektabschluss auf der Grundlage historischer und geplanter Arbeiten schätzen Ausführung : Eine Projektreihenfolge vorschlagen, um die termingerechte Fertigstellung der Arbeit sicherzustellen; Zuweisung der Arbeitsvorgänge an den am besten geeigneten Mitarbeitenden Berichterstattung : Wichtige Erkenntnisse zusammenfassen und Bereiche zur Überprüfung vorschlagen

verbessern die Vorbereitung und Koordinierung der strategischen Planung und des Ressourcenmanagements, indem sie KI verwenden, um in jeder Arbeitsphase Ratschläge zu erhalten und Maßnahmen zu ergreifen:

Der Early-Access beginnt am 22. Oktober für Kunden mit den Abostufen Enterprise und Enterprise+, wobei die Funktionen bald auch für Nutzer eines Jahresabonnements der Advanced-Stufe verfügbar sein werden. Mehr Informationen finden Sie unter asana.com/product/ai.

Morningstar beschleunigt die Erfassung von Arbeitsvorgängen und die Projektplanung mit AI Studio

Morningstar ist ein weltweit tätiges Finanzunternehmen mit einem Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar und 11.000 Mitarbeitenden in 29 Ländern. In diesem Jahr hat das Unternehmen seine Projektmanagement-Prozesse und Vorgänge zur Erfassung von Arbeitsanfragen in Asana standardisiert, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Planungsrisiken im gesamten Unternehmen zu minimieren.

Um die Produktivität noch weiter zu steigern, verwendet das Unternehmen nun AI Studio, um Smart Workflows zu erstellen. Insbesondere baute das IT-Team einen Smart Workflow auf, um neue Projektanfragen automatisch zu bewerten. Jedes Mal, wenn eine neue Anfrage eingeht, bewertet die KI sie anhand vordefinierter Kriterien, generiert Folgefragen und gibt eine Empfehlung zur Projektpriorität und den erforderlichen Ressourcen ab. Dies hat zu einer erheblichen Zeitersparnis für das Team und einer besseren Entscheidungsfindung während des Projektplanungsprozesses geführt.

Belinda Hardman, Director of Program Management, erklärt: "Zuvor dauerte es zwei Wochen, um Anfragen zu prüfen und Informationen zu sammeln. Jetzt kann Asana AI direkt in unseren Workflows die benötigten Infos erfassen."

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Morningstar und Asana finden Sie hier: https://asana.com/case-study/morningstar

Unterstützung von Kunden auf ihrem Weg zur KI-Transformation:

Zertifizierungen, Dienstleistungen für Unternehmen und globales Partnernetzwerk

Heute führt Asana auch ein umfassendes Zertifizierungsprogramm für kollaboratives Work Management ein, das ein "AI for Work"-Kompetenzabzeichen umfasst, um Kunden bei der Entwicklung von KI-Strategien zu unterstützen, die das Potenzial haben, ihr Unternehmen zu verändern. Kunden können auch über das globale Partnernetzwerk und die professionellen Dienstleistungen von Asana auf Expertenwissen und aktuelle Informationen zugreifen.

Erfahren Sie mehr über Asanas AI Studio und Smart Workflows auf dem Work Innovation Summit: New York oder besuchen Sie asana.com/ai

Über Asana

Mit Asana, einer führenden Work-Management-Plattform für Unternehmen, lassen sich Arbeitsvorgänge und Ziele miteinander verbinden. Über 150.000 Kunden wie Amazon, Accenture und Suzuki vertrauen auf Asana, um alles von der Zielsetzung und -verfolgung über die Kapazitätsplanung bis hin zu Produkteinführungen zu verwalten und zu automatisieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.asana.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241022024661/de/

Contacts:

Kommunikation bei Asana

Frances Ward

press@asana.com