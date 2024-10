Wien (ots) -Mike P. Pansi in Singapur zum Continental Director Zentraleuropa gewähltDer Vorarlberger Küchenmeister Mike P. Pansi (JG. 1979), Präsident des Österreichischen Kochverbands, wurde beim Weltkongress der Kochverbände in Singapur einstimmig zum "Continental Director Zentraleuropa" gewählt. Als erster Österreicher und jüngster Kandidat wird er die Interessen der europäischen Kochverbände auf globaler Ebene vertreten und im Vorstand der WORLDCHEFS, der weltweit größten Berufsorganisation für Köche, tätig sein. Pansi setzt seinen Fokus auf die Förderung von Ausbildung, Schulung und beruflicher Weiterentwicklung sowie auf Wettbewerbe und Nachhaltigkeit, um die kulinarischen Standards in Europa und weltweit weiter zu stärken.Pressekontakt:Fachkulturelle Berufsvereinigung /Standesvertretung derKöche/Köchinnen Österreichs seit 1902GAFA- Judenplatz 3-4,1010 Wien, ÖsterreichOriginal-Content von: Fritz-Pinggera Andreawortwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177217/5892680