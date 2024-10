Die Alibaba-Aktie befindet sich seit dem massiven Aufwärtstrend der China-Werte vor einigen Wochen in der Abwärtsbewegung. Inzwischen notiert das Papier sogar unter der Marke von 100 US$. Laut einer aktuellen Einschätzung der Analysten von Wells Fargo soll es jetzt keine Erholung geben. Neue Maßnahmen ohne Wirkung Seit Langem steckt China bereits in der Krise. Aus diesem Grund ergreift die Notenbank im Reich der Mitte wiederholt Maßnahmen, um die ...

