Paris and San Francisco (ots/PRNewswire) -Moon Surgical, ein Pionier auf dem Gebiet der laparoskopischen Chirurgie, gab heute bekannt, dass sein globales Unternehmen nach ISO 27001:2022 und SOC 2 zertifiziert wurde.Die Zertifizierungen sind weithin anerkannte Standards für das Informationssicherheitsmanagement. Sie sollen den Kunden die Gewissheit geben, dass das Unternehmen und seine Produkte strenge Sicherheitsstandards einhalten, um sensible Informationen von Dritten zu schützen. Durch die Bestätigung, dass die Informationssicherheit in die Prozesse und Datenverwaltungskontrollen von Moon Surgical integriert ist, hat der Hersteller des Maestro-Systems eine klare Strategie, um das volle Potenzial der digitalen Chirurgie auszuschöpfen.Da Moon Surgical die leistungsstarken Rechen- und Erfassungsfähigkeiten von Maestro nutzt, um ScoPilot und andere fortschrittliche digitale Funktionen von Maestro voranzutreiben, wird die Einhaltung von ISO 27001 und SOC 2 dazu beitragen, dass das Maestro-Ökosystem auf einer Grundlage von Sicherheit, Qualität und Compliance aufgebaut wird. Die Zertifizierungen sind von entscheidender Bedeutung, um Daten in wertvolle und umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, die Gesundheitsdienstleister im OP und darüber hinaus sicher nutzen können."Die Einhaltung von ISO 27001 und SOC 2 bekräftigt unser Engagement für Informationssicherheit. Bei der Entwicklung zukünftiger digitaler Produkte des Maestro Systems wird Datensicherheit ein Kernprinzip sein, das das Vertrauen unserer Kunden stärkt", so Benjamin Topper, Vizepräsident für Unternehmenswachstum bei Moon Surgical.Moon Surgical ist mit seinem Maestro-System, das genaue und zuverlässige Einblicke bietet, führend bei der Innovation laparoskopischer Chirurgie. Die Nutzung dieser Erkenntnisse wird bessere chirurgische Leistungen in der gesamten chirurgischen Abteilung ermöglichen. Die digitale Transformation des OP in großem Maßstab wird tiefgreifende Auswirkungen auf die Zugänglichkeit, Qualität und Kosten von Operationen für Millionen von Patienten haben.Über Moon SurgicalMoon Surgical mit Sitz in Paris, Frankreich, und San Francisco, Kalifornien, baut den OP der Zukunft, der effizient, nachhaltig und digitalisiert ist. Die kombinierte Leistung des transformativen Maestro-Systems und der intelligenten Maestro-Insights ermöglicht es den medizinischen Teams, sichere Entscheidungen zu treffen und ihren Patienten eine bessere chirurgische Versorgung zu bieten. Moon Surgical wurde 2020 gegründet und ist stolz darauf, flexibel zu bleiben, Innovationen zu priorisieren und eine Kultur der Inklusivität, Kreativität und Zusammenarbeit unter seinen multikulturellen Teammitgliedern aufzubauen.Moon Surgical. Inspiration und Innovation in der Kunst der Chirurgie.Besuchen Sie uns auf www.moonsurgical.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2255002/Moon_Surgical_Noir_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/verbesserte-datensicherheit-und--qualitat-durch-iso-270012022--und-soc-2-zertifizierungen-ermoglichen-es-moon-surgical-gesundheitsdienstleistern-umsetzbare-erkenntnisse-zu-liefern-302282757.htmlPressekontakt:Bei Fragen zu Investoren und Medien senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@moonsurgical.com.Original-Content von: Moon Surgical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173908/5892709