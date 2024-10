Mit dem Caravan-Boom in der heißen Coronaphase hatte auch Knaus Tabbert das Tempo kräftig erhöht und dazu unter anderem die Zahl der Chassis-Lieferanten spürbar ausgeweitet. Unternehmerisch damals sicher die richtige Entscheidung, immerhin hatten sich teils absurde Lieferzeiten für Reisemobile aufgebaut - so groß war die Nachfrage der Urlauber. Längst plagen Knaus Tabbert aber andere Sorgen: ... The post Knaus Tabbert: Schwieriges Terrain appeared first on Boersengefluester.

