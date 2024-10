- HEALWELL AI erwirbt zusammen mit dem Hauptinvestor Rho Capital Partners eine strategische Beteiligung an der in New York ansässigen Firma Abstractive Health, um die Weiterentwicklung einer KI-gestützten Technologie für die klinische Dokumentation zu ermöglichen.

- Zeitgleich mit dieser Beteiligung hat HEALWELL auch eine Vermarktungsvereinbarung mit Abstractive Health unterzeichnet, mit der sich HEALWELL die exklusiven Vertriebsrechte im kanadischen Markt für die ambulante Gesundheitsversorgung sichert.

- Die KI-Software von Abstractive Health nutzt LLMs und andere Technologien der generativen KI, um für Ärzte und Kliniker automatisiert Kurzübersichten von Patientenakten zu erstellen und so die Dokumentationsprozesse im Gesundheitswesen zu optimieren.

- HEALWELL will auch seine strategische Geschäftsbeziehung zu WELL Health Technologies (TSX: WELL) nutzen und Abstractive Health in den von WELL betriebenen Marktplatz apps.health einbinden, um sein Portfolio an Co-Pilot-Technologien auszubauen und Gesundheitsdienstleister noch technikfähiger zu machen.

TORONTO, ONTARIO, 22. Oktober 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft (Data Science) für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass es ein strategisches Investment in Höhe von 250.000 USD in die Firma Abstractive Health ("Abstractive Health") getätigt hat. Abstractive Health ist ein KI-Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich darauf spezialisiert hat, Ärzten einen automatisierten, präzisen und medizinisch relevanten KI-Assistenten zur Verfügung zu stellen, der mit Hilfe einer proprietären generativen KI-Technologie Patientenkurzübersichten erstellt. Dieses Investment ist Teil einer breiter aufgestellten Finanzierungsrunde unter der Leitung von Rho Capital Partners als Leadinvestor und der Cornell University über Cornell Technology als bestehendem Investor. Unter Nutzung der aktuellen "Conditional Decision Support"-Co-Piloten, die HEALWELL derzeit bereitstellt, sichert sich das Unternehmen das Exklusivrecht für den Vertrieb der Abstractive Health-Produkte als Erweiterung seiner bestehenden Tech-Suite von KI-fähigen Co-Piloten über das umfangreiche Netzwerk von WELL Health Technologies.

Die im Jahr 2022 gegründete und in New York ansässige Firma Abstractive Health ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der KI im Gesundheitswesen und wird von Mitbegründer und CEO Vince Hartman geleitet. Abstractive Health verändert die Gesundheitsbranche, indem es mit seiner KI-gestützten Software eine automatisierte Zusammenfassung von Patientenakten erstellt und es Ärzten und Klinikern ermöglicht, weniger Zeit für die Dokumentation aufzuwenden und gleichzeitig effizienter zu arbeiten. Diese KI-gestützte Lösung erstellt umfassende Patientenkurzübersichten, die einer einseitigen Zusammenfassung über den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten entsprechen und Ärzten sowie Gesundheitsdienstleistern wertvolle Einblicke ermöglichen. Dieser Mehrwertdienst gestaltet die Durchsicht von Patientenakten und allen möglichen Gesundheitsdaten deutlich effizienter und sorgt dafür, dass sich das medizinische Fachpersonal mehr auf die Patientenversorgung konzentrieren kann.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Beteiligung an der Firma Abstractive Health, denn die Technologie dieser Firma entspricht genau unserer Vision, die Macht der KI für eine bessere Gesundheitsversorgung zu nutzen. Abstractive Health ist mehr als nur ein weiteres digitales Werkzeug in der Sammlung von Technologien, die klinische Einrichtungen effizienter machen. Es ist ein wesentliches Bindeglied zwischen allen Daten, die in die elektronische Patientenakte (EMR) einfließen, und der Fähigkeit des Arztes, diese zu nutzen. Diese strategische Beteiligung stärkt HEALWELL in seiner Mission, die KI zur Verbesserung der klinischen Arbeitsabläufe und der Behandlungserfolge der Patienten zu nutzen. Die Automatisierung der klinischen Dokumentation bringt einen entscheidenden Fortschritt im Gesundheitswesen, und aus unserer Sicht hat Abstractive Health beste Chancen, in diesem Bereich einen äußerst relevanten Beitrag zu leisten."

Abstractive Health hat eine HIPAA-konforme, proprietäre generative KI-Technologie entwickelt, die Ärzten präzise und medizinisch relevante Patientenkurzübersichten an die Hand gibt. Anders als Mitbewerber, die auf die gängigen Large Language Models (LLMs) setzen, hat Abstractive Health seine Lösungen intern entwickelt und kann damit einen größeren Einfluss auf die Qualität und Sicherheit seiner KI-gestützten Tools nehmen. Die Plattform des Unternehmens kann bereits in dieser frühen Phase entsprechende Erfolge in namhaften Medizinzentren, wie dem NewYork-Presbyterian Hospital und der Cleveland Clinic in Abu Dhabi, verzeichnen.

Vince Hartman, CEO von Abstractive Health, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, mit HEALWELL zusammenzuarbeiten und das Unternehmen auf unserem Weg als Partner zur Seite zu haben. Schließlich verfolgen wir beide eine ähnliche Mission: die Nutzung der KI zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Behandlungserfolge der Patienten. Ambient Scribes haben den klinischen Bereich zwar revolutioniert, weil sie den Arbeitsaufwand reduzieren. Sie fügen aber immer weiter Informationen zu einem wachsenden Datenpool hinzu, bei dem für die Zusammenfassung, Analyse und Vereinfachung immer komplexere Technologien erforderlich sind. Unsere Lösungen gehen einen Schritt weiter und bieten die Möglichkeit, aussagekräftige Erkenntnisse aus diesem stetig wachsenden ‚Datenmeer' zu extrahieren. Letztlich ist unsere KI-gestützte Lösung das Bindeglied zwischen den immer größer werdenden Mengen an Patientendaten und den verwertbaren Erkenntnissen, die Ärzte für eine qualitativ hochwertige Versorgung benötigen."

HEALWELL AI investiert über eine SAFE-Note-Struktur einen Betrag von 250.000 USD, wobei die Obergrenze nach Bewertung mit 10 Mio. USD gedeckelt ist. Dieses Investment ist Teil einer breiter aufgestellten Finanzierungsrunde, an der neben anderen Investoren auch Rho Capital Partners als Hauptinvestor sowie Pear VC und die Cornell University über Cornell Technology beteiligt sind.

Im Rahmen der Beteiligung haben HEALWELL AI und Abstractive Health außerdem eine Partnerschafts- und Vermarktungsvereinbarung in Form einer vierjährigen strategischen Allianz ("SAA") unterzeichnet, mit der HEALWELL die Exklusivrechte am Vertrieb der Abstractive Health-Technologie in der ambulanten Gesundheitsversorgung in ganz Kanada erwirbt. Die SAA stellt sicher, dass die hochmoderne Technologie von Abstractive Health über das ausgedehnte Vertriebsnetz von HEALWELL und WELL Health Technologies angeboten wird.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären Technologie entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL verfolgt eine Strategie, die sich auf die Entwicklung und den Erwerb von technologischen und klinisch-wissenschaftlichen Fähigkeiten konzentriert, die den Strategieplan des Unternehmens ergänzen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange (die "TSX") und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichteten Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die potenziellen Synergien und Chancen, die sich dem Unternehmen durch seine Investition in Abstractive Health bieten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie "anstreben", "Chance", "Potenzial", "verbessern", "erwarten", "zukünftig", "planen", "Position", "Chance" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten" oder "dürften", oder an der Verneinung eines dieser Begriffe erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: HEALWELLs Fähigkeit, Geschäftsbeziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten, einschließlich der Beziehung zu Abstractive Health; HEALWELLs Fähigkeit, auf die Technologie, die Datensätze und das Fachwissen von Abstractive Health zuzugreifen und diese zu nutzen; Trends beim Kundenwachstum; HEALWELLs Fähigkeit, neue Technologien zu entwickeln, und die Zeitpläne, nach denen sie entwickelt werden können; die erwartungsgemäße Funktionsweise neuer Technologien; die erwartungsgemäße Akzeptanz und Nutzung neuer Technologien und Dienstleistungen durch die Kunden; die Notwendigkeit, immer innovativere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; Wettbewerb in der Branche; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; fortgesetzte Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77200Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77200&tr=1



