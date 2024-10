Die BMW-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang an der XETRA-Börse. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 74,64 EUR und sank im weiteren Verlauf auf 74,56 EUR. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 68,58 EUR, aber weit entfernt vom Jahreshoch von 115,35 EUR. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 13,46 EUR je Aktie.

Nachhaltigkeit im Fokus

Parallel zur Kursentwicklung setzt BMW verstärkt auf erneuerbare Energien. In Zusammenarbeit mit Sunrock plant der Autobauer die Installation einer 11,1-Megawatt-Photovoltaikanlage auf einer Halle in Dingolfing. Diese soll jährlich 11,3 Gigawattstunden Strom liefern. Zusätzlich entsteht eine 2,9-Megawatt-Anlage am Werk in Regensburg. Diese Initiativen unterstreichen BMWs Engagement für Nachhaltigkeit und könnten langfristig positive Auswirkungen auf die Unternehmenswahrnehmung haben.

