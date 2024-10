Volkswagen und Thyssenkrupp Steel haben eine zukunftsweisende Absichtserklärung unterzeichnet. Ab 2028 soll der Automobilkonzern mit CO2-reduziertem Stahl beliefert werden, was einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltiger Produktion darstellt. Diese Vereinbarung unterstützt Volkswagens Bestreben, die Scope-3-Emissionen zu senken und steht im Einklang mit dem Konzernziel, die Umweltauswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu minimieren.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht hatte zunächst nur geringe Auswirkungen auf den Aktienkurs von Volkswagen. Am Handelstag zeigte sich die VW-Aktie leicht positiv und notierte bei 91,10 Euro, was einem minimalen Anstieg von 0,07 Prozent entspricht. Analysten sehen jedoch langfristiges Potenzial in dieser strategischen Partnerschaft, da sie Volkswagens Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht und möglicherweise zu einer verbesserten Wahrnehmung bei umweltbewussten Investoren führen könnte.

