Wenn die Kurse an der Börse steigen, dann ist die Welt der Anleger meist in Ordnung. Die einzige Sorge ist dann, ob der Nachbar nicht die flotteren Werte in seinem Depot hat, aber generell geht es mit den Preisen rauf. Komplizierter wird es, wenn der Anstieg ins Stocken gerät, denn dann muss sich der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...