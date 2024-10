Renault macht mithilfe der Münchner Technologiefirma The Mobility House in Frankreich ab sofort das V2G-Laden mit dem Renault 5 möglich. In Großbritannien soll die Funktion 2025 eingeführt werden. In Deutschland gestaltet sich die Umsetzung schwierig, aber auch dort soll laut The Mobility House 2025 der Durchbruch erfolgen. Für Frankreich ist das von Renaults Tochter Mobilize und The Mobility House verantwortete Vehicle-to-Grid (V2G)-Angebot jetzt ...

