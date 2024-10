Jena (ots) -Neben diversen Vorteilen für das tägliche Leben bringt die Künstliche Intelligenz auch Gefahren mit sich: Durch raffiniertere und automatisierte Phishing-Angriffe landen immer mehr sensible Informationen in den Händen von Hackern. Der IT-Sicherheitshersteller ESET aktualisiert deshalb sein Angebot für Privatkunden mit neuen Funktionen. Dazu gehören ESET Folder Guard, eine Technologie für Dateien zum Schutz vor Ransomware und anderen Bedrohungen sowie Multithread-Scanning. Hiermit steigt die Effizienz bei Schadsoftware-Scans. Auch der Identitätsschutz, ESETs neue Funktion zum Schutz von Nutzerdaten im Dark Web, ist nun weltweit verfügbar. Hinzu kommen einige Verbesserungen bestehender Features.Die neuen Funktionen sind ab sofort in den entsprechenden Lösungspaketen verfügbar (ESET HOME Security Essential / Premium / Ultimate)."Die Möglichkeiten aber auch die Risiken durch KI werden größer. Vor allem Privatnutzer müssen sich deshalb auf die veränderte Gefahrenlage vorbereiten", sagt Stefan Heitkamp, Director of Consumer Sales DACH bei ESET. "Mit unseren neuen und verbesserten Features sind Nutzer vor neuen Bedrohungen gewappnet. Unsere Kunden erhalten damit genau den Schutz, den sie in Zeiten von KI für ihre Smartphones, Tablets und Computer benötigen."Neue Funktionen für umfassende SicherheitESETs Lösungspakete haben bereits jetzt eine beeindruckende Anzahl an Schutzmechanismen: Schutz vor Viren, Phishing, Spam, Mal- und Ransomware, Firewall, Sicheres Banking & Surfen, Passwort-Manager, VPN und Diebstahlschutz. Diese Liste wird um neue Funktionen erweitert:- Identitätsschutz (ESET HOME Security Ultimate): Diese Funktion durchsucht Websites im Dark Web, Chatrooms, Blogs und anderen Datenquellen, um den illegalen Handel und Verkauf von persönlichen Daten zu erkennen. Nutzer erhalten bei einem Fund sofort eine Warnung und können Gegenmaßnahmen ergreifen.- ESET Folder Guard (ESET HOME Security Premium und Ultimate): ESET Folder Guard schützt wertvolle Daten vor Bedrohungen wie Ransomware, die versucht, Dateien zu verschlüsseln und anschließend ein Lösegeld zu erpressen. Mit ESET Folder Guard verhindern Nutzer solche Angriffe, indem sie eine Liste an geschützten Ordnern erstellen. Nur vertrauenswürdige Anwendungen dürfen die hierin enthaltenen Dateien ändern oder löschen. Zugriffsversuche von unbekannten bzw. verdächtigen Anwendungen hingegen werden umgehend blockiert. Dafür werden sie mit einer Liste an vertrauenswürdigen Anwendungen abgeglichen, die sich bei Bedarf jederzeit erweitern lässt.- Multithread-Scanning: Verbessert die Scan-Leistung für Geräte mit Mehrkernprozessoren unter Windows, indem es die Scans auf die verfügbaren CPU-Kerne verteilt. Es können damit so viele Scan-Threads gleichzeitig ausgeführt werden, wie der Prozessor Kerne hat.- Link Scanner: Diese Funktion verbessert den Phishing-Schutz in der ESET Mobile Security. Der Link-Scanner ist eine zusätzliche Schutzebene für Android-Smartphone-Nutzer. Er prüft jeden Link, den Nutzer zu öffnen versuchen - nicht nur solche, die von unterstützten Browsern und sozialen Netzwerk-Apps stammen. Wenn ein Nutzer beispielsweise einen Phishing-Link in einer Spiele-App erhält und diesen öffnet, wird der Link zunächst an die ESET Mobile Security-App weitergeleitet. Die App überprüft dann den Link auf schadhaftes Verhalten, bevor er letztendlich an den Browser weitergeleitet wird. So blockiert der Link Scanner bösartige Links, selbst wenn der Nutzer einen nicht unterstützten Browser verwendet.Hinzu kommen Verbesserungen bestehender Funktionen:- Gamer-Modus: Diese Funktion ist für Benutzer gedacht, die bei der Nutzung von Software nicht durch Pop-up-Fenster gestört werden und die CPU-Auslastung minimieren möchten. In der verbesserten Version können Benutzer eine Liste von Anwendungen erstellen, die den Gamer-Modus automatisch starten. Vorsichtige Gamer können außerdem interaktive Warnungen anzeigen lassen, während der Modus aktiv ist.- Passwort-Manager: Der ESET Password Manager erhält jetzt eine Option, um sich aus der Ferne abzumelden, wenn er noch auf anderen Geräten angemeldet ist. Benutzer können ihr Passwort mit der Liste bekannter Passwort-Diebstählen/Sicherheitslücken abgleichen und einen Sicherheitsbericht einsehen. Dieser informiert sie darüber, ob sie schwache oder doppelt genutzte Passwörter für ihre gespeicherten Konten verwenden. Der Password Manager verfügt zudem über eine integrierte Option für Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) von Drittanbietern.- Cybersicherheit für Mac-Anwender: Die Mac-Version verfügt jetzt über eine neue, einheitliche Firewall mit grundlegenden und erweiterten Einstellungsoptionen in der grafischen Benutzeroberfläche. Die Lösung ist nun auf die Bedürfnisse der Benutzer zugeschnitten, von den Grundeinstellungen bis hin zu den erweiterten Einstellungen - ohne unnötigen Ballast.ESET ist Copilot+ PC-readyCopilot+PCs sind Computer, die Hardware-seitig für die Nutzung von KI-Werkzeugen optimiert sind. Ihre speziellen Prozessoren besitzen neben einer CPU eine NPU (Neural Processing Unit) zur Ausführung von KI-Prozessen und gehören zur ARM-Familie. ESET Sicherheitslösungen sind auch für ARM-Prozessoren verfügbar und Browser-Plugins funktionieren in allen gängigen ARM-Browsern. Nutzer von Copilot+PCs sind damit vor Malware sowie beim täglichen Surfen bestmöglich geschützt.Alles auf einen Blick: ESET HOMEESET HOME Security-Produkte sind mit neuesten Technologien ausgestattet und bleiben dennoch einfach zu bedienen - dank ESET HOME, einer umfassenden Sicherheitsmanagement-Plattform, die für alle wichtigen Betriebssysteme (Windows, macOS, Android, iOS) verfügbar ist. Die App für Mobilgeräte gewährt auch von unterwegs Einblick in den eigenen Sicherheitsstatus und informiert über eventuelle Vorfälle.Das aktuelle Line-up der neuen ProduktgenerationESET HOME Security Essential bietet Anwendern das, was der Name schon sagt: die wesentlichen Features, um sicher im Internet unterwegs zu sein. Die gewohnt umfassenden Schutzfunktionen wie mehrschichtiger Echtzeitschutz vor Viren, Phishing, Spam, Malware und Ransomware, Sicheres Banking & Surfen, Kindersicherung, Diebstahlschutz usw. werden um das Feature "Browserschutz & Privatsphäre" erweitert. Damit können Nutzer private Daten aus ihrem Browser auf Knopfdruck bereinigen und Suchmaschinenergebnisse zur Sicherheit scannen lassen. Preis: 39,98 Euro/44,99 CHF (pro Gerät/pro Jahr)ESET HOME Security Premium enthält alle Schutzmodule des Essential-Pakets plus weitere Sicherheitsfunktionen wie einen Passwort-Manager, Datenverschlüsselung und den cloudbasierten Schutz ESET LiveGuard. Mit diesen Features haben Anwender noch mehr Möglichkeiten, ihre Daten vor Angriffen zu schützen. Wie etwa durch die Erstellung und Verwaltung starker Kennwörter, Verschlüsselung ihrer Informationen oder eine extra Schutzschicht in der Cloud, die unbekannte Bedrohungen noch schneller analysiert. Preis: 49,99 Euro/54,99 CHF (pro Gerät /pro Jahr)ESET HOME Security Ultimate bietet Anwendern die höchste Schutzstufe. Zusätzlich zu allen enthaltenen Funktionen aus der Essential und Premium finden Anwender einen VPN-Dienst, der Verbindungen und Datentransfers in öffentlichen und privaten Netzwerken sicher und anonym schützt. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Funktionen im Bereich Browser- und Privatsphäreschutz: Die Metadatenbereinigung entfernt bestimmte Daten aus Bildern wie Ort, Kameramodell, Uhrzeit & Datum der Fotoaufnahme. Der neue Identitätsschutz durchsucht Websites im Dark Web, Chatrooms, Blogs und anderen Datenquellen, um den illegalen Handel und Verkauf von persönlichen Daten zu erkennen und Nutzer zu warnen. Das Feature "Webseiteneinstellungen überprüfen" ermöglicht Benutzern, die für Websites gewährten Berechtigungen einfach zu überprüfen und zu ändern. Preis: 119,99 Euro/124,99 CHF (5 Geräte /pro Jahr)Weitere Informationen über das Verbraucherangebot und die Abonnementstufen finden Sie hier (https://www.eset.com/de/home/protection-plans/).