Mit der Erweiterung der 144-stündigen visumfreien Transitregelung Chinas hat die Provinz Yunnan ihre Türen für internationale Reisende weiter geöffnet und umfasst nun auch Kunming, Lijiang, Yuxi, Pu'er, Chuxiong, Dali, Xishuangbanna, Honghe, Wenshan und neun weitere Städte und Präfekturen. Reisende aus 54 Ländern können über den internationalen Flughafen Kunming Changshui, den internationalen Flughafen Lijiang Sanyi und den Mohan-Eisenbahnhafen nach Yunnan einreisen, indem sie innerhalb von 144 Stunden gültige internationale Reisedokumente und Weiterflugtickets vorlegen. Dies ermöglicht eine spontane Yunnan-Tour ohne umständliche Visaverfahren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241020182183/de/

Countries Eligible for the 144-Hour Visa-Free Transit Policy in Yunnan Province (Graphic: Business Wire)

"Yunnan: Ein Leben in vielerlei Pracht" ist ein Lebensstil mit fantastischer Natur und großartigen Ökosystemen. Yunnan kann drei Weltnaturerbestätten vorweisen drei Parallelflüsse, die Fossillagerstätte Chengjiang und den Steinwald von Yunnan. Schneebedeckte Hochebenen stehen neben Gipfeln und Schluchten, ergänzt durch Flüsse, Seen und Wälder, und schaffen so eine herrliche Landschaft. Yunnan ist als blühende "Frühlingsstadt" bekannt: Kamelien schmücken Dali, farbenprächtige Blumen erhellen Xishuangbanna, Ottelia acuminata wiegt sich auf dem Lugu-See und Winterkirschblüten schmücken den Wuliang-Berg. Auf dem Kunming Dounan Blumenmarkt können Reisende ein Stück des Frühlings von Yunnan mit nach Hause nehmen. In Yunnan sind auch seltene Tierarten wie die Yunnan-Stumpfnasenaffen, Asiatische Elefanten und Lachmöwen beheimatet.

"Yunnan: Ein Leben in vielerlei Pracht" ist ein Lebensstil mit tiefgreifender Kultur. Yunnan kann sich mit drei Weltkulturerbestätten der Altstadt von Lijiang, den Honghe Hani-Reisterrassen und den Jingmai Mountain Ancient Tea Forests in Pu'er und acht berühmten nationalen historischen und kulturellen Städten rühmen. Historische Handelswege wie die Südliche Seidenstraße und die Tee-Pferde-Straße spiegeln den Außenhandel und den kulturellen Austausch von Yunnan wider. Der Drei-Gänge-Tee der Bai, die Dongba-Kultur und die Piktogramme der Naxi, das Fackelfest der Yi und das Wasserspritzfest und der Pfauentanz der Dai sind Beispiele für das reiche kulturelle Erbe der Provinz.

"Yunnan: Ein Leben in vielerlei Pracht" steht für einen grünen und gesunden Lebensstil. Yunnan ist ein ideales Reiseziel für Wellness-Tourismus, Outdoor-Aktivitäten und internationale Sportveranstaltungen, mit üppigen Bergen, klarem Wasser und einem frühlingshaften Klima das ganze Jahr über. Umweltfreundliche Produkte, darunter Blumen, Tee, Obst, Gemüse, Heilkräuter und Kaffee aus Yunnan, sowie Gerichte wie Pilzfeste, Yunnan-Schinken, Reisnudeln, Blumenkuchen und Hühnchen aus dem Dampfkochtopf sorgen für unvergessliche Erinnerungen.

Yunnan bietet eine grenzenlose natürliche Schönheit, eine warme Lebensatmosphäre und einen gesunden Lebensstil. Während die 144-Stunden-visafreien Reisenden in Scharen einströmen, wird Yunnan seine Gastfreundschaft weiter ausbauen und sie einladen, seinen einzigartigen Charme und seine Schönheit zu erleben.

Video-Link:

https://youtu.be/IIdperTx2EA?si=KsT_M88yNRHwJe26

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241020182183/de/

Contacts:

kexiao293263@gmail.com