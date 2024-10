Vaduz (ots) -S.D. der Erbprinz und I.K.H. die Erbprinzessin von und zu Liechtenstein sind hocherfreut, die Verlobung ihrer Tochter Prinzessin Marie Caroline mit Leopoldo Maduro Vollmer bekanntzugeben.Leopoldo ist der älteste Sohn von Francisco und Sofia Maduro Vollmer, geborene Vollmer de Marcellus, und wurde am 28. Oktober 1990 in Caracas geboren. Er studierte zunächst am Colegio San Ignacio de Loyola in Caracas und dann an der Harrow School in England. Leopoldo erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der Universität St. Andrews und seinen Postgraduierten-Abschluss am Queens College der Universität von Cambridge. Er begann seine berufliche Laufbahn 2013 im Investmentbanking in Paris und New York, bevor er 2016 nach London zurückkehrte, wo er jetzt im Investmentmanagement tätig ist.I.D. Prinzessin Marie Caroline wurde am 17. Oktober 1996 als zweites Kind des Erbprinzenpaares im Spital Grabs in der Schweiz geboren. Nach dem Besuch der Primarschule Ebenholz in Vaduz und der Swiss International School Rheintal absolvierte sie ihre Schulzeit am Malvern College in England. Anschliessend studierte Prinzessin Marie Caroline an der Parsons School of Design in Paris und New York, die sie 2020 mit einem Bachelor of Arts in Modedesign abschloss. Derzeit lebt sie in London und arbeitet in der Modebranche.Die Hochzeit ist für den Spätsommer des nächsten Jahres geplant.Pressekontakt:Sekretariat S.D. des Erbprinzen von LiechtensteinT +423 238 12 00se@sfl.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925115