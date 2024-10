www.bernecker.info

Am 1. November ist in Koblenz Dienstantritt für Dr. Thomas Speckmann in der Funktion eines "Global Head of Communications". Umfangreiche Erfahrungen bringt Speckmann u. a. von der EON-Tochter Westenergie mit. In einer Branche mit vielen Regulierungs-Aspekten wird COMPUGROUP auch von Speckmanns guter Vernetzung in die Politik profitieren.Wir hatten COMPUGROUP im Juli nach einer Korrektur der Gewinnerwartung bewertet. Als das EBITDA-Ziel auf 220 bis 250 Mio. € gesenkt wurde (zuvor 270 bis 310 Mio. €). Börsianer hätten sich eine frühere Informationen über diese Ergebnisentwicklung gewünscht. Ob der neue Kommunikationsschef auch in den Bereich Investor Relations ausstrahlt, wird sich zeigen. Bei der Aktie ist zunächst noch von einer weiteren Bodenbildung auszugehen.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.