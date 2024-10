Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of October 23, 2024, the following instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN code BEAR PALL X12 AVA 14 GB00BSJVL846 MINI L NVDA AVA 124 GB00BSJKV251 TURBO L NVDA AVA 176 GB00BSJJR020 MINI S SNE AVA 02 GB00BQR9V647 MINI S SKF AVA 54 GB00BL061M30 MINI S DAL AVA 07 GB00BL05XS05 BEAR SILV X12 AVA 29 GB00BSJL1063 MINI L CLASB AVA 11 GB00BL03PT97 TURBO L SSABA AVA 31 GB00BL05WJ49 BULL WTI X10 AVA 14 GB00BQRJRF55 BULL WTI X12 AVA 18 GB00BQRNSK93 BEAR SCAB X5 AVA 4 GB00BL061V21 BEAR SP50 X18 AVA 24 GB00BQRBG761 TURBO L SP50 AVA 293 GB00BQRBHD99 TURBO L SP50 AVA 268 GB00BQR7ZN37 BEAR GULD X18 AVA 13 GB00BSJJF421 BEAR SAABB X5 AVA 3 GB00BNV1RW31 TURBO L GULD AVA 340 GB00BNV0X110 TURBO L KAKAO AVA 74 GB00BSJLYH41 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.