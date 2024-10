Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5015066049 KWESST Micro Systems Inc. 22.10.2024 CA5015067039 KWESST Micro Systems Inc. 23.10.2024 Tausch 10:1

FR00140006O9 Solocal Group 22.10.2024 FR001400SA10 Solocal Group 23.10.2024 Tausch 1000:1

