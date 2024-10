Die MultiBank Group, das weltweit größte und am stärksten regulierte Finanzderivate-Institut mit Sitz in Dubai, wurde bei der BrokersView Expo Abu Dhabi 2024 mit dem prestigeträchtigen Award für den "Best Multi-Asset Broker" ausgezeichnet.

Der Event gehört zu den größten regionalen Konferenzen für Branchenexperten, Trader und Finanzfachleute und ist eine wichtige Plattform für die MultiBank Group, um ihre Erfolge zu präsentieren. Die Auszeichnung zeigt das unermüdliche Engagement der Gruppe für ihren vielfältigen Kundenstamm mit ihrem Angebot von über 20.000 Finanzprodukten in sechs Anlageklassen. Zudem wird ihr Einsatz für die Einführung innovativer Handelsprodukte mit außergewöhnlichen Handelsbedingungen gewürdigt.

Die BrokersView Expo dient als Hub für Networking und Wissensaustausch innerhalb der Finanzbranche und bietet Tausenden von Teilnehmern die Gelegenheit, die neuesten Trends und Entwicklungen auf den globalen Finanzmärkten zu erkunden.

Naser Taher, Gründer und Chairman bei der MultiBank Group, erklärt: "Es ist eine große Ehre, auf der BrokersView Expo Abu Dhabi 2024 die Auszeichnung als ‚Best Multi-Asset Broker' zu erhalten. Diese Anerkennung bekräftigt unsere stetigen Bemühungen, modernste Handelslösungen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen anzubieten, dies auf der Grundlage eines robusten regulatorischen Frameworks und von fortschrittlicher Technologie. Wir bei der MultiBank Group widmen uns dem Ziel, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und unseren Kunden ein innovatives und sicheres Handelserlebnis zu bieten, das den höchsten globalen Standards gerecht wird."

Die 2005 in Kalifornien gegründete MultiBank Group betreut über eine Million Kunden in mehr als 100 Ländern bei einem täglichen Handelsvolumen von über 15,6 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe ist bekannt für ihre zukunftsorientierten Handelslösungen, ihre solide Regulierungsaufsicht und ihre überragende Kundenbetreuung und bietet eine umfassende Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter Brokerage und Vermögensverwaltung. Die MultiBank Group wird auf fünf Kontinenten von 15 der renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden der Welt reguliert.

Diese jüngste Auszeichnung während der BrokersView Expo Abu Dhabi ergänzt die zahlreichen internationalen Preise der MultiBank Group und würdigt ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten, der über eine Million Kunden in 100 Ländern betreut und ein tägliches Handelsvolumen von über 15,6 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Asset-Management-Lösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 15 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine breite Palette von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 65 Finanzpreise für ihre Handelskompetenz und regulatorische Compliance erhalten. Weitere Informationen sind erhältlich auf der Website der MultiBank Group.

Yazan Shakfeh Global Head of Marketing

E-Mail: mohammad.shakfeh@multibankfx.com

Tel.: 00971585754191