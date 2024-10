DJ PTA-News: GIEAG Immobilien AG: Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung

München (pta/22.10.2024/16:46) - München, 22.10.2024 - Die GIEAG Immobilien AG ("GIEAG") hat ihre ordentliche Hauptversammlung am 4. Oktober 2024 in München erfolgreich abgehalten. Alle Tagesordnungspunkte wurden von den anwesenden Aktionären mit 100 Prozent Zustimmung angenommen. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 und der Bestätigung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 wählten die Aktionäre Prof. Christoph Ehrhardt, Alexander Pferschy und Günter Koller einstimmig für eine weitere Amtszeit in den Aufsichtsrat. Des Weiteren wurde beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 39.380.981,31 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. Die Abstimmungsergebnisse und weiteren Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung sind auf der Internetseite der GIEAG Immobilien AG abrufbar: GIEAG Immobilien AG: Informationen für Investoren ( https://www.gieag.de/investor-relations/ # hauptversammlung).

"Die einstimmigen Beschlüsse der Hauptversammlung unterstreichen das Vertrauen unserer Aktionäre in die Zukunft unserer Gesellschaft", betont Benjamin Johansson, Vorstand der GIEAG. Er fügt hinzu: "Seit über 20 Jahren schaffen wir Immobilienwerte. Obwohl das Marktumfeld aktuell herausfordernd ist, sehen wir auch zahlreiche Chancen. Dank unseres umfassenden Know-hows und unserer etablierten Marktpräsenz sind wir bestens aufgestellt, um diese Möglichkeiten erfolgreich zu nutzen."

Die GIEAG Immobilien AG erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine stabile Wertentwicklung der Gesellschaft sowie steigende Umsatzerlöse, einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge. Trotz der aktuellen Marktsituation rechnet GIEAG mit einem nahezu ausgeglichenen Konzernergebnis. Durch den Verkauf von Bestandsimmobilien plant das Unternehmen, Fremdfinanzierungen zu reduzieren, wodurch eine anteilige Reduzierung der Verschuldung im Konzern zu erwarten ist.

