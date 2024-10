© Foto: AdobeStock



Der Edelmetallsektor steht unter Strom. Der Goldpreis kennt in diesen Tagen kein Halten mehr und jagt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Silber zeigt einen fulminanten Ausbruch und haussiert. Kann Kupfer nachziehen?Gold und Silber eskalieren Die aktuelle Goldpreisrallye ist mit beeindruckend nur unzureichend beschrieben. Die Marke von 2.700 US-Dollar wurde pulverisiert. Sollte nun alles zusammenkommen, könnte es für Gold stramm in Richtung 3.000 US-Dollar gehen. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Gold sprengt die Ketten - Gold zündet Turbo in Richtung 3.000 USD. Produzentenaktien außer Rand und Band". Silber schloss sich der Goldpreisrallye an und übersprang endlich den Preisbereich von 32+ …