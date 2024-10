Im laufenden Jahr kamen laut einer Auswertung des Analysehauses Scope bislang 36 ELTIFs auf den Markt - so viele wie nie zuvor in einem Kalenderjahr. Die neue ELTIF-2.0-Regulierung der EU weckt also das Interesse der Fondsanbieter. Der Markt für den Europen Long Term Investment Fund (ELTIF) erfährt Aufwind. Scope Fund Analysis teilt mit, dass im Jahr 2024 bislang 36 ELTIFs auf den Markt gekommen sind - ein Rekordwert (Stich ist der 30.09.2024). Der bisherige Rekord wurde im Gesamtjahr 2021 aufgestellt ...

