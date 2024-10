APA ots news: SPÖ Burgenland: Dank Hans Peter Doskozil stabile Finanzen und zukunftsorientierte Investitionen in die Bevölkerung

Eisenstadt (APA-ots) - Eisenstadt am 22. Oktober 2024 - "Wir haben dank Landeshauptmann Hans

Peter Doskozil stabile Finanzen im Burgenland. Die internationale Ratingagentur Standard & Poors hat unser burgenländisches Budget erneut mit einem AA-Rating und stabilem Ausblick bewertet. Das ist nicht nur ein großartiges Ergebnis, sondern auch ein starkes Zeichen dafür, dass wir im Burgenland auch in herausfordernden Zeiten gemeinsam mit der Bevölkerung den richtigen Weg gehen," betonen Jasmin Puchwein und Kevin Friedl, die Landesgeschäftsführung der SPÖ Burgenland.



Das Burgenland ist das einzige Bundesland, das im Jahr 2024 keine neuen Schulden aufnehmen musste. "Das zeigt, wie wichtig es ist, mit solider Finanzpolitik und klugen Investitionen für die Burgenländerinnen und Burgenländer Stabilität und Fortschritt zu sichern", unterstreichen Puchwein und Friedl.



Ein Beispiel dafür sei der Neubau des Krankenhauses Oberwart, das zur Gänze aus dem laufenden Budget finanziert wurde - ohne Kreditaufnahme durch das Land Burgenland. "Das ist österreichweit einzigartig und ein weiterer Beweis für die verantwortungsvolle Politik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigt Hans Peter Doskozil, dass es anders geht - mit Verantwortung, Glaubwürdigkeit und einer klaren Vision für die Zukunft. "Gemeinsam mit der Bevölkerung werden wir diesen burgenländischen Weg fortsetzen", so die SPÖ-

Landesgeschäftsführung, die nicht mit Kritik an der Opposition spart: "Die Opposition hingegen will diesen Erfolg nicht anerkennen und ist aus Prinzip gegen alles. Doch das Burgenland ist top aufgestellt, es ist unseriös, wenn die Opposition immer das Gegenteil behauptet und damit bewusst die Burgenländerinnen und Burgenländer täuscht."

