flatexDEGIRO legt im 3. Quartal weiter zu - Umsatzprognose leicht angehoben und Ergebnisprognose bestätigt Umsatz wächst im 3. Quartal um 10,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 111,7 Mio. € und erreicht 353,4 Mio. € nach 9 Monaten (+21,6 %)

Provisionserträge steigen im 3. Quartal um 8,9 %, Zinserträge um 15,2 %

Anstieg der abgewickelten Transaktion im Quartal auf 14,8 Mio. dank starkem Kundenwachstum

Steigerung des Gesamtjahresumsatzes leicht über den ursprünglich avisierten +15% erwartet

Prognose für Jahresergebnis am oberen Ende der Erwartungen (Steigerung um bis zu 50 %) bestätigt - Rekordergebnis angepeilt

CEO Oliver Behrens: Neue Produkte wie Krypto-Trading und Altersvorsorgedepots werden unser weiteres Wachstum nachhaltig stärken Der Online-Broker flatexDEGIRO hat im 3. Quartal 2024 bei Umsatz und Ergebnis weiter zugelegt. Der Umsatz stieg dank höherer Provisions- und Zinserträge gegenüber dem Vorjahresquartal um 10,1 Prozent auf 111,7 Millionen Euro (Q3 2023: 101,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis übertraf mit 24,9 Millionen Euro das Vorjahresquartal um 21,0 Prozent (Q3 2023: 20,6 Millionen Euro). Auf Basis der Zahlen für die ersten neun Monate mit einem auf 85,7 Millionen Euro mehr als verdoppeltem Konzernergebnis (9M 2023: 40,6 Millionen Euro) bekräftigte das Unternehmen das Ziel, im laufenden Geschäftsjahr ein Ergebnis am oberen Ende der avisierten Spanne von bis zu 108 Millionen Euro zu erreichen. Dies entspricht einem Zuwachs von bis zu 50 Prozent gegenüber den im Jahr 2023 erzielten 71,9 Millionen Euro. Beim Umsatz, der auf Neun-Monats-Sicht um 21,6 Prozent auf 353,4 Millionen Euro wuchs, erwartet flatexDEGIRO sogar einen Anstieg auf einen Wert leicht oberhalb der bisher kommunizierten Erwartung von 15 Prozent. Dr. Benon Janos, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand von flatexDEGIRO sagte: "flatexDEGIRO hat sich im 3. Quartal operativ erneut sehr stark gezeigt, und alle Ertragskennzahlen liegen weiterhin deutlich über den Vorjahreswerten. Wir blicken sehr zuversichtlich auf das Schlussquartal und rechnen weiterhin mit einem Rekordjahr, in dem wir unser Konzernergebnis auf bis zu 108 Millionen Euro und damit um bis zu 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern wollen." Der flatexDEGIRO-CEO Oliver Behrens sagte: "Wir setzen weiter konsequent auf profitables Wachstum durch neue Kunden und neue Produkte. Noch im Laufe dieses Jahres werden wir in Deutschland den direkten Handel in Kryptowährungen starten. Wir unterstützen außerdem den Ansatz der Bundesregierung, kapitalmarktbasierte Anlagen in der privaten Altersvorsorge zu fördern. Als Bank und Online-Broker sind wir prädestiniert, Kunden Altersvorsorgedepots anzubieten, und werden zusätzlich unsere Erfahrung mit ähnlichen Produkten in anderen europäischen Ländern einbringen." Weiter steigende Kundenzahl treibt Transaktionsvolumen und Provisionserträge Die Zahl der abgewickelten Transaktionen legte im 3. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,4 Prozent auf 14,8 Millionen zu (Q3 2023:13,8 Millionen). Hier wirkte sich die auf 2,96 Millionen gestiegene Zahl der Kundenkonten per Ende September (Dezember 2023: 2,7 Millionen Konten) mit mehr als 92.000 Kontoeröffnungen im 3. Quartal 2024 aus. Die durchschnittliche Provision je Transaktion lag im 3. Quartal mit 4,32 Euro leicht über dem Vergleichswert im Vorjahresquartal (Q3 2023: 4,26 Euro). In Summe steigerte flatexDEGIRO die Provisionserträge im 3. Quartal um 8,9 Prozent auf 64,1 Millionen Euro (Q3 2023: 58,9 Millionen Euro). Neben den Provisionserträgen verbesserten sich im 3. Quartal auch die Zinserträge und zwar um 15,2 Prozent auf 44,1 Millionen Euro (Q3 2023: 38,3 Millionen Euro). Maßgeblich dafür war der Anstieg des durchschnittlichen Einlagevolumens um 3,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro (Q3 2023: 3,3 Milliarden Euro). Darüber hinaus stieg die durchschnittliche Inanspruchnahme von Wertpapierkrediten durch flatexDEGIRO-Kunden um 14,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro (Q3 2023: 1,0 Milliarden Euro). Das gesamt verwahrte Kundenvermögen erreichte per Ende des 3. Quartals 2024 einen neuen Höchstwert von 64,6 Milliarden Euro (Dezember 2023: 51,7 Milliarden Euro). Darin enthalten sind Nettofinanzmittelzuflüsse in Höhe von 1,7 Milliarden Euro im 3. Quartal 2024 und 5,0 Milliarden Euro seit Jahresanfang 2024. Bei den Aufwandspositionen sank der Materialaufwand, der insbesondere Börsengebühren und Verwahrentgelte umfasst, um mehr als ein Viertel auf 16,1 Millionen Euro (Q3 2023: 21,8 Millionen Euro). Der Personalaufwand erhöhte sich um 12,6 Prozent auf 26,1 Millionen Euro (Q3 2023: 23,2 Millionen Euro), vor allem getrieben durch Gehaltssteigerungen und Neueinstellungen in 2023. Die anderen Verwaltungsaufwendungen nahmen auf 17,7 Millionen Euro zu (Q3 2023: 12,0 Millionen Euro). Der Anstieg ist hauptsächlich auf gestiegene IT-Kosten sowie höhere Rechts- und Beratungskosten zurückzuführen. Letztere resultieren zum Teil aus Projekten im Zusammenhang mit regulatorischen Anforderungen und haben dazu beigetragen, dass das Mandat des Sonderbeauftragten durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum 30. September 2024 beendet wurde. Hinzu kamen in geringerem Umfang Aufwendungen für die Vorbereitung neuer Produkteinführungen, wie beispielsweise den für das vierte Quartal 2024 vorgesehenen Start vom Handel mit Kryptowährungen. Der Marketingaufwand stieg auf 6,2 Millionen Euro (Q3 2023: 4,5 Millionen Euro). Die durchschnittlichen Kosten für die Kundengewinnung konnten sowohl im dritten Quartal (67,42 Euro) als auch im gesamten Neun-Monats-Zeitraum (81,32 Euro) auf einem vergleichsweisen niedrigen Niveau gehalten werden. Ansprechpartner für die Medien: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG (www.flatexdegiro.com) Die flatexDEGIRO AG (ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet seine Dienstleistungen in 16 Ländern an. Für seine rund 3 Millionen Kunden verwahrt das Unternehmen zuletzt ein Vermögen von rund 65 Milliarden Euro und wickelte im Durchschnitt der letzten Jahre mehr als 60 Millionen Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über die Marken flatex und DEGIRO handeln Privatanleger kostengünstig an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. flatexDEGIRO spricht mit seinen starken Marken flatex und DEGIRO vor allem aktive und gut informierte Kunden an, die ohne Anlageberatung handeln. Mit der Marke ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die mit einer Vollbanklizenz ausgestattete Tochtergesellschaft flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität. Finanzkennzahlen Q3 2024 Q3 2023 Veränderung in % 9M 2024 9M 2023 Veränderung in % Umsatzerlöse Mio. EUR 111,7 101,4 +10,1 353,4 290,5 +21,6 Provisionserträge Mio. EUR 64,1 58,9 +8,9 205,0 179,5 +14,2 Provisionen pro Transaktion EUR 4,32 4,26 +1,4 4,44 4,14 +7,2 Zinserträge Mio. EUR 44,1 38,3 +15,2 135,7 97,3 +39,5 Sonstige betriebliche Erträge Mio. EUR 3,4 4,3 -19,8 12,6 13,7 -7,8 Materialaufwand Mio. EUR 16,1 21,8 -26,3 51,6 51,7 -0,2 in Prozent der Umsatzerlöse % 14,4 21,5 -33,0 14,6 17,8 -18,0 Betriebliche Aufwendungen Mio. EUR 50,0 39,6 +26,3 149,7 150,4 -0,5 Laufender Personalaufwand Mio. EUR 24,7 22,0 +12,3 74,6 64,7 +15,4 Personalaufwand für langfristige variable Vergütung Mio. EUR 1,4 1,2 +16,6 4,2 16,6 -74,9 Marketingaufwand Mio. EUR 6,2 4,5 +38,1 24,2 30,0 -19,3 Durchschnittliche Kundengewinnungskosten EUR 67,42 57,99 +16,3 81,32 113,91 -28,6 Andere Verwaltungsaufwendungen Mio. EUR 17,7 12,0 +47,6 46,6 39,1 +19,2 EBITDA Mio. EUR 45,7 40,0 +14,2 152,1 88,5 +72,0 EBITDA-Marge % 40,9 39,4 +3,7 43,1 30,4 +41,4 Konzernergebnis Mio. EUR 24,9 20,6 +21,0 85,7 40,6 +111,1 Konzernergebnis-Marge % 22,3 20,3 +9,9 24,3 14,0 +73,5

Kommerzielle Kennzahlen Sep 2024 Sep 2023 Veränderung in % Sep 2024 Dez 2023 Veränderung in % Kundenkonten am Ende des Berichtszeitraums Mio. 2,96 2,63 +12,5 2,96 2,70 +9,6 - davon: Segment "flatex" Mio. 0,73 0,65 +12,3 0,73 0,67 +9,8 - davon: Segment "DEGIRO" Mio. 2,23 1,98 +12,6 2,23 2,03 +9,5 Q3 2024 Q3 2023 Veränderung in % 9M 2024 9M 2023 Veränderung in % Neue Kundenkonten Tsd. 92,0 77,4 +18,8 297,9 263,5 +13,1 - davon: Segment "flatex" Tsd. 24,4 16,3 +49,9 77,7 52,1 +49,1 - davon: Segment "DEGIRO" Tsd. 67,6 61,2 +10,5 220,1 211,3 +4,2 Q3 2024 Q3 2023 Veränderung in % 9M 2024 9M 2023 Veränderung in % Abgewickelte Transaktionen Mio. 14,8 13,8 +7,4 46,2 43,4 +6,6 - davon: Segment "flatex" Mio. 5,5 4,8 +14,4 16,6 14,9 +11,1 - davon: Segment "DEGIRO" Mio. 9,3 9,0 +3,6 29,6 28,4 +4,2 Sep 2024 Sep 2023 Veränderung in % Sep 2024 Dez 2023 Veränderung in % Verwahrtes Kundenvermögen Mrd. EUR 64,6 47,0 +37,5 64,6 51,7 +24,8 - davon: Depotvolumen Mrd. EUR 60,9 43,7 +39,2 60,9 48,1 +26,5 - davon: Einlagevolumen Mrd. EUR 3,7 3,3 +14,3 3,7 3,6 +2,7 Haftungsausschluss Vorläufige Ergebnisse Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Nicht-IFRS-Kennzahlen (APMs) Diese Veröffentlichung enthält Non-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA"). flatexDEGIRO stellt diese Non-IFRS-Kennzahlen vor, da sie (i) von der Unternehmensleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht von flatexDEGIRO von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien in großem Umfang als ergänzende Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung verwendet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse von flatexDEGIRO angesehen werden. Non-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität von flatexDEGIRO nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



