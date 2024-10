Chipotle Mexican Grill: CEO-Abgang verdaut - Aktie startet wieder durch!

Nächste Swing-Bewegung in Vorbereitung!

Rückblick

Chipotle ist bekannt für seine Gerichte mit gesunden und frischen Zutaten in seinen Fast-Casual-Restaurants. Die US-amerikanische Restaurantkette hat sich auf die lateinamerikanische Küche spezialisiert. Serviert werden Tacos, Burritos, Salate, Burrito Bowls sowie Chips mit Guacamole-Dip. Der Konzern konzentriert sich insbesondere auf die Vermarktung eines Besuchs in einem der Chipotle-Restaurants als Erlebnis. Als der Wechsel des CEOs zu Starbucks bekannt wurde, hatte die Aktie im Sommer an Boden verloren. Mittlerweile greifen die Anleger aber wieder zu.

Chipotle Mexican Grill-Aktie: Chart vom 22.10.2024, Kürzel: CMG, Kurs: 59.63 USD, Tageschart Quelle: TF

Mögliches bullisches Szenario

Schaffen es die Bullen über die Hürde bei 60.10 USD, würden wir ein technisches Kaufsignal bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter den EMA-20 verliert die Aufwärtsbewegung an Dynamik. Geht es unter die 50-Tagelinie wären die Bären am Drücker.

Meinung

Bei Chipotle befürchteten die Anleger mit dem Abgang des Erfolgs-CEOs Brian Niccol eine Verlangsamung des Wachstums. Die Aktie ist im Sommer unter Druck geraten. Nach einem Stabilisierungsversuch meldeten sich im September die Bullen zurück. Mittlerweile zeigen die wichtigen gleitenden Durchschnitte EMA-50 und EMA-20 wieder nach oben. Als nächstes Ziel könnten die Bullen die 66 USD-Marke ins Visier nehmen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 81.75 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 434.96 Mio. USD

Meine Meinung zu Chipotle Mexican Grill ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.10.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

