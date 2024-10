© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer



Rund 800 Mio. Euro Minus an nur einem Tag. Die Abwertung des offenen Immobilienfonds UniImmo Wohnen ZBI schockte den Markt. Einiges deutet darauf hin, dass betroffene Anleger das Minus nicht einfach hinnehmen müssen.Über Jahre wurde der offene Immobilienfonds UniImmo Wohnen ZBI insbesondere von den Volks- und Raiffeisenbanken als sichere Geldanlage verkauft. Der Fonds wurde in Risikoklasse 2 eingestuft, das bedeutet sicherheitsorientiert. Die angepeilte Schwankung in dieser Klasse liegt bei maximal zwei Prozent. Umso schockierender war es für Anleger, dass der UniImmo Wohnen ZBI im Juni 2024 innerhalb eines Tages um 17 Prozent abgewertet wurde. In Summe ergibt sich ein Verlust von rund 800 …