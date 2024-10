Textron Aviation gab heute bekannt, dass Gogo Galileo HDX, die globale LEO-Lösung (Low-Earth-Orbit) von Gogo Business Aviation, künftig werkseitig auf den Modellen Cessna Citation Longitude, Latitude und Ascend installiert wird. Damit ist Textron Aviation der erste Erstausrüster (OEM) im Bereich Business Aviation, der Gogo Galileo HDX als Option in neuen Kundenflugzeugen anbietet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241021576206/de/

Textron Aviation Gogo Galileo HDX (Photo: Textron Aviation)

Die Flugzeugmodelle Cessna Citation Longitude, Latitude und Ascend werden von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT) entwickelt und hergestellt.

Mit der Integration von Gogo Galileo HDX sorgt Textron Aviation dafür, dass seine Kunden in den Genuss einer außergewöhnlich leistungsstarken globalen Konnektivitätslösung kommen. Das System basiert auf der bewährten Gogo-Plattform AVANCE und umfasst eine speziell für Geschäftsflugzeuge entwickelte und auf dem Rumpf montierte HDX-Antenne. Dank dieser Konfiguration ist Gogo Galileo kostengünstiger, leichter zu installieren und zu betreiben als andere derzeit verfügbare Satellitensysteme.

"Bei Textron Aviation sind wir stets bestrebt, das Flugerlebnis für unsere Kunden zu verbessern", erklärte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales Flight Operations bei Textron Aviation. "Mit Gogo Galileo HDX sorgen wir dafür, dass die Passagiere in den Geschäftsflugzeugen der Marke Citation während des Fluges in den Genuss eines nahtlosen und besseren WLAN-Erlebnisses kommen, ganz unabhängig davon, wohin die Reise geht."

Gogo Galileo HDX wird voraussichtlich ab Anfang 2026 in dem Flugzeugmodell Citation Longitude verfügbar sein. Der Zeitplan für die anderen Flugzeuge wird demnächst bekannt gegeben.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Nähere Informationen unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrieunternehmen, das sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems und TRU Simulation Schulung bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241021576206/de/

Contacts:

Medien:

Kevin Severin

+1.316.799.5488

kseverin@txtav.com

txtav.com