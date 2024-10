Quantexa hat eine Top-Platzierung im RiskTech100® 2025-Bericht erhalten, was die Stärke und Innovation des Unternehmens im expandierenden Markt für Risikotechnologie und Compliance unterstreicht

LONDON, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein führender Anbieter von Decision Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in zwei Berichten von Chartis Research ausgezeichnet worden ist. Quantexa wurde im RiskTech Quadrant® für KYC-Lösungen zum Kategorieführer ernannt und rangiert im RiskTech100® 2025-Bericht unter den Top 20, was seine Marktpräsenz, Innovation und Führungsrolle im Bereich Risiko und Compliance unterstreicht. Chartis verfügt über ein außergewöhnlich tiefes technologisches Fachwissen, das es nutzt, um führende Berichte über die Anbieterlandschaft im Bereich Finanzrisiken zu erstellen. Dies untermauert die Autorität des Unternehmens bei der Bewertung der führenden KI- und Datenanalyseplattformen, die Finanzinstituten helfen, das aktuelle Risikoumfeld zu meistern.

Der Status von Quantexa als Kategorieführer für KYC-Lösungen unterstreicht die effektive Technologie für zukünftiges Risikomanagement und demonstriert die natürlichen Sprachverarbeitungsfähigkeiten und die permanente KYC-Überwachung (pKYC). Die Auszeichnung unterstreicht, wie sich das Angebot des Unternehmens weiterentwickelt hat, während es gleichzeitig sein Fundament für hochwertige Unternehmensauflösungen und komplexe Unternehmensstrukturen beibehält.

"Quantexa baut seine Lösung weiter aus und verbessert sie, während das Unternehmen seine Kernkompetenzen bei der Auflösung von Unternehmen und komplexen Unternehmensstrukturen beibehält", so Ahmad Kataf, Senior Research Specialist bei Chartis. "Es hat auch seine Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache und zur kontinuierlichen KYC-Überwachung verbessert - eine Entwicklung, die sich in Verbindung mit dem starken Wachstum in seiner Position als Kategorieführer in unserem KYC-Lösungsquadranten widerspiegelt."

Quantexa wurde außerdem für seine Risikotechnologie im RiskTech100® 2025-Bericht ausgezeichnet, der die kontinuierliche Verbesserung und Innovation in der gesamten Risikotechnologiekompetenzzeigt. Der Bericht hebt insbesondere die Dominanz von Quantexa im Finanz- und Regierungsbereich hervor, mit guten Noten für die "Kerntechnologie" und "Innovation", was das Engagement des Unternehmens bei der Entwicklung von innovativen Risikolösungen unterstreicht.

"Der Aufstieg von Quantexa in die RiskTech100 Top 20 spiegelt mehrere Faktoren wider", so Sid Dash, Chief Researcher bei Chartis. "Das Unternehmen verfügt insbesondere über fundierte Fachkenntnisse in den Schlüsselbereichen Finanzen und öffentliche Verwaltung (einschließlich Steuern), die durch eine robuste Kernplattform untermauert werden."

Alexon Bell, Chief Product Officer (FinCrime) bei Quantexa, dazu: "Die Anerkennung als führendes Unternehmen im Chartis RiskTech Quadrant für KYC-Lösungen unterstreicht das Engagement von Quantexa bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen in der KYC-Landschaft. Unser Ansatz geht über die traditionellen KYC-Prozesse hinaus und konzentriert sich auf die Erstellung einheitlicher, permanenter Kundendatensätze (pKYC), die einen umfassenden Überblick über mehrere Berührungspunkte bieten. Durch den Einsatz von fortschrittlicher Analytik und KI können wir Finanzinstitute nicht nur dabei unterstützen, ihre Onboarding-Prozesse zu optimieren, sondern auch ihre laufenden Risikobewertungsmöglichkeiten zu verbessern."

"Wir freuen uns, von Chartis Research in diesen beiden wichtigen Berichten gewürdigt zu werden", so Roshni Patel, Global Head of Risk Solutions bei Quantexa. "Unser Ranking im RiskTech100® und unsere Position als führender Anbieter von KYC-Lösungen bestätigen unser Engagement für Innovation und herausragende Leistungen im Bereich der Decision Intelligence. Diese Erfolge spiegeln die harte Arbeit unseres Teams und den Wert wider, den wir unseren Kunden bei der Verwaltung von Risiken und der Einhaltung von Vorschriften bieten."

Diese Auszeichnung kommt kurz nachdem Quantexa als Kategorieführer im RiskTech Quadrant® für Enterprise Fraud Solutions im Bericht "Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape" von Chartis Research und als einer der Top-Anbieter im ersten Chartis RiskTechAI 50 2024 Ranking und Forschungsbericht im September anerkannt wurde. Diese vier Berichte von Chartis zeigen die führende Position von Quantexa in verschiedenen Bereichen der Branche.

