Die Fresenius SE Aktie verzeichnete am Montag einen Rückgang von 1,5% auf 33,23 EUR im XETRA-Handel. Dieser Abwärtstrend spiegelt die aktuelle Marktstimmung wider, wobei das Papier in der Spitze sogar bis auf 33,06 EUR nachgab. Trotz des Kursrückgangs liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR, das am 01.11.2023 erreicht wurde. Dies zeigt ein Erholungspotenzial von etwa 28% gegenüber dem Tiefststand.

Ausblick und Analystenschätzungen

Experten sehen für die Fresenius SE Aktie weiterhin Wachstumschancen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,84 EUR, was einen möglichen Anstieg von rund 17% vom aktuellen Niveau impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,85 EUR. Zudem rechnen sie mit einer Dividendenausschüttung von 0,870 EUR, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde.

